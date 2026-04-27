Robó un fernet y los vecinos le dieron una paliza: quedó hospitalizado y detenido

Un hombre de 38 años fue aprehendido en el departamento Rawson, San Juan, acusado de “robo en grado de tentativa” después de intentar llevarse una botella de fernet y una gaseosa de un kiosco sin pagar. El episodio ocurrió en la madrugada, alrededor de la 1:40, en un comercio ubicido en calle Gobernador Castro 194 oeste, conocido como “Elroy”.

Según fuentes policiales, el sospechoso identificado como Alejandro David Rojas Tejada llegó al lugar en una motocicleta de 110 cc conducida por una mujer que no pudo ser identificada y que logró escapar posteriormente.

Al descender del rodado, el hombre ingresó al kiosco y solicitó al propietario un fernet marca Branca de 750 cc y una gaseosa Coca-Cola de 2,5 litros. El comerciante colocó los productos sobre el mostrador y le informó que solo aceptaba transferencias bancarias como forma de pago. En ese momento, el sujeto tomó las bebidas y se retiró sin abonar, lo que motivó la inmediata reacción del damnificado.

Detenido y agredido por vecinos

El dueño del local inició una persecución y logró interceptar al sospechoso cuando intentaba escaparse en la motocicleta. Si bien la mujer que manejaba el rodado huyó, Rojas Tejada fue obligado a descender, desatándose un forcejeo entre ambos. Ante los gritos de auxilio, vecinos de la zona acudieron en ayuda del comerciante y lograron reducir al individuo.

Durante el enfrentamiento, el sospechoso sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro de salud. En cuanto a los elementos sustraídos, el fernet fue recuperado, mientras que la botella de Coca-Cola cayó al suelo en el forcejeo y se rompió.

Aprehensión y situación judicial

Minutos más tarde, personal policial se hizo presente en el lugar y concretó la aprehensión formal en la intersección de calles Gobernador Castro y Pedro Cobos. El hecho fue comunicado a la Base del Sistema Acusatorio. Intervino el ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien informó al fiscal de turno, doctor Francisco Micheltorena. Este dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. También tomó intervención la fiscal coordinadora, doctora Virginia Branca.