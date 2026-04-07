Durante la tarde del martes, tuvo lugar la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares.

En la sala del segundo piso del Anexo “C”, tuvo lugar la exposición de los gobernadores de provincias con importantes proyectos mineros.

La comisión estuvo presidida por los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz.

Nucleados políticamente como “el Triángulo del Litio” Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy); y la “Mesa del Cobre”, con Marcelo Orrego (San Juan) y a Alfredo Cornejo (Mendoza) con intereses puntuales para que los emprendimientos de megaminería extractiva se desarrollen plenamente en la Cordillera de los Andes y que, a la vez, que dichos proyectos sean contemplados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta reunión, también participaron funcionaros del gobierno nacional y del gobierno provincial.

Después de la intervención del gobernador sanjuanino, tuvo lugar la defensa del proyecto oficialista de la mano del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

Polémico, el funcionario salió al cruce de la oposición con expresiones tales como “No se dejen engañar por las imágenes maliciosamente distribuidas, como que se quieren llevar puesto al Glaciar Perito Moreno. ¡Es mentira! Los glaciares de escombros que son otra cosa, no se podrían identificar si los vieran en la alta montaña. En el Río San Juan, producen el 1,65% del caudal del río. Un glaciar de escombro produce 30 litros por minuto”.

Y continuó: “más allá de la frase grandilocuente de que ‘se quieren llevar el agua o las guerras van a salir por el agua’, es como poner dos canillas, al final de glaciar de escombros. Dos canillas, sí. Es una barbaridad frenar el desarrollo por esto que no lo sabemos”.

“Una de las cosas que la ley hace, es que va a permitir tener un mejor conocimiento del territorio argentino y un mejor conocimiento de las reservas hídricas, que hoy no lo tenemos”, manifestó el funcionario libertario.

“Un glaciar de escombros que no puede tocarse, prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24.000 puestos de trabajo y la generación de millones de dólares al año a proveedores nacionales y empleados, regalías e ingresos brutos. Están equivocados, les pido que contrasten estos números con los eslóganes que dicen que vienen por el agua o que, por culpa de esta ley, Argentina se va a quedar sin agua”.

Sin embargo, los legisladores de la oposición reclamaron que no exponga el secretario de Minería, Lucero, por haber sido abogado de empresas mineras.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió que se excuse de exponer el secretario de Mineria Luis Lucero. Ferraro dijo que no puede participar del expediente “como lo hizo en el 2025” ya que “fue abogado de más de diez mineras”. Al pedido de Ferraro se sumaron las diputadas de izquierda Romina de Pla y de Unión por la Patria, Sabrina Selva.

Pero el momento de discusiones y de tensión pasó a un segundo plano cuando llegó el turno del ministro de Minería provincial, el sanjuanino Juan Pablo Perea.

"San Juan vive de su recurso hídrico, nuestra gente convive con la cordillera y conoce perfectamente bien sus ciclos. Cuidamos los recursos hídricos como base de toda forma de vida y de toda actividad productiva. Algunas otras exposiciones dijeron que nuestra provincia está devastada y empobrecida, pero en nuestra gestión de gobierno de dos años y tres meses, hemos ejecutado más de 22 mil millones de pesos en infraestructura que se traducen en obras hídricas, en hospitales y escuelas y otras cuestiones que mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo el ministro.

El funcionario indicó que, por ejemplo, obras hídricas como el acueducto El Tambillo, la compuerta y válvula del Dique Cuesta del Viento, la red de potabilizadora de agua en Villa Mercedes, Jáchal y San roque, fueron posibles porque se usaron recursos que dejó la actividad minera en el territorio en más de 6 mil millones de pesos.

“Vengo a pedir respetuosamente, que no se trata de que se proteja menos, sino que queremos que se proteja mejor”, dijo Perea en referencia al control autónomo de la provincia de sus propios recursos naturales.

“Venimos con evidencia científica para explicarlo y demostrarlo”, agregó.

“Luego de 15 años de vigencia de la ley 26.639, contamos con antecedentes técnicos y científicos suficientes para proponer una reforma aclaratoria. No buscamos derogar la ley. No buscamos reducir el nivel de protección. Buscamos precisar el objeto de protección para que la norma se cumpla verdaderamente con su objetivo, que es resguardar las reservas estratégicas de agua”, señaló el funcionario.

“Nadie está proponiendo desproteger los glaciares”, postuló el ministro además que, mencionó al Consejo Provincial de Protección de Glaciares que sirve como órgano de control local y otros sistemas de evaluación de impacto ambiental.



Por su parte, el ministro de la producción, Gustavo Fernández argumentó que San Juan “el 97% de nuestro territorio está constituido fundamentalmente por montañas, por desiertos, solamente un 3% de nuestra superficie corresponde a oasis cultivables, que justamente por las restricciones que plantea la disponibilidad de agua no pueden cultivarse en su totalidad, conviven en esos oasis la agricultura y humano. Solamente el 1% de nuestro territorio actualmente está cultivado, constituido por menos de 80.000 hectáreas de cultivo. Somos también el primer productor de aceite de oliva extra-virgen de la Argentina. Somos la provincia que más hectáreas cultivadas tiene hasta el momento y también en producción en lo que es un nuevo cultivo y una novedad como es el pistacho. Somos el principal productor de tomate industrial de la República Argentina. Estos cuatro cultivos constituyen más del 90% de nuestra superficie cultivada, pero también hacemos ajo, cebolla, semillas”.

En materia industrial, el ministro dio cuenta de la actividad manufacturera representada por el sector de alimentos y bebidas, lo cual refuerza la idea de valor agregado a la actividad rural e industrial. “El compromiso que tenemos con la sustentabilidad está expresado en este tipo de diversidad productiva que explicamos. Y esto lo menciono porque se dijo acá que somos una provincia postrada, que somos una provincia entre los entre las peores del país. Le pediría a sus señores diputados que expresaron esas afirmaciones que contacten los datos”.

“San Juan está entre las tres provincias que más creció en los últimos 20 años y esto se explica entre otras cosas por la minería. Hoy la minería explica el 11% de nuestro producto bruto geográfico es el tercer sector en impacto, luego de la industria, que ya mencioné y el comercio. La minería explica también el 80% de nuestras exportaciones”, señaló Fernández, además sostuvo que es la provincia de Cuyo que más exporta.

“Hoy la minería nos ofrece esa oportunidad de recuperar puestos de trabajo formales, pero al mismo tiempo una actividad como la minería con la escala de estas inversiones nos ofrece la oportunidad también de desarrollar infraestructura. infraestructura vial, infraestructura energética, infraestructura que va a servir, por supuesto, a la minería, pero también va a servir a las otras actividades que yo recién señalaba”, defendió el ministro.

Por último, Roberto Moreno, secretario de gestión ambiental, expuso que “caminamos permanentemente los glaciares de escombros y tomamos los datos del instrumental instalado en ellos por el nivel tres de estudio que se ha realizado y aunque hay una sequía que lleva más de 7 años en San Juan, una de las sequías con mayor envergadura que ha habido en la historia de San Juan. Estos glaciares no están colaborando con las cuencas hídricas”. Y remarcó que “el hielo protegido bajo los escombros sigue manteniéndose intacto. Eso quiere decir que no actúan en las cuencas hidrográficas en la actualidad. En la provincia de San Juan hay un inventario provincial de glaciares que tienen aproximadamente 5.000 a 5.500 glaciares o geoformas del ambiente glacial y periglacial cartografiadas e inventariadas. Un poco más de la mitad, algunos han dicho el número 3200 y monedas son glaciares de escombros”.

Y finalizó diciendo que “En San Juan no se trata de proteger menos sino de proteger mejor”.



