Mientras Boca Juniors continúa en plenas tratativas para intentar convencer a Paulo Dybala de que regrese al país y se ponga la azul y oro a mitad de año, desde Italia irrumpió una noticia que sacude los cimientos de La Bombonera. Según informó La Gazzetta dello Sport, el Galatasaray de Turquía volvió a la carga por "La Joya" y está dispuesto a presentar una oferta económica difícil de igualar.

El club turco, que ya había manifestado interés en el delantero de 32 años en mercados anteriores, estaría dispuesto a ofrecerle un contrato millonario: tres años de vínculo por una suma cercana a los seis millones de dólares. Esta cifra pone en jaque la ingeniería económica que planeaba el Consejo de Fútbol xeneize para repatriar al campeón del mundo.

El presente de la Joya

De acuerdo a la información del medio italiano, el representante de Dybala se hizo presente en Roma en los últimos días para empezar a definir su futuro. El cordobés atraviesa semanas intensas tanto en lo profesional como en lo personal: recientemente fue padre de su primera hija y, en paralelo, se recupera de una cirugía de rodilla que lo mantiene fuera de las canchas.

¿Cómo están las charlas con Boca?

A pesar de la irrupción del gigante turco, no todas son malas noticias para el club de la Ribera. El periodista especializado Matteo Moretto informó que la dirigencia de Boca mantiene un diálogo constante con el entorno del jugador y que las conversaciones "avanzan por buen camino".

Sin embargo, aún no existe una decisión definitiva. El escenario está encaminado para que Dybala salga libre de la Roma en julio, pero el mayor poder adquisitivo del Galatasaray obliga a Boca a redoblar esfuerzos desde lo sentimental y el proyecto deportivo si quiere concretar el pase más importante de los últimos años en el fútbol argentino.