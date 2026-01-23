El empresario argentino Marcos Galperín, fundador, ex CEO y actual presidente de Mercado Libre, es el único representante de Argentina que integra la lista de las 500 personas más ricas del mundo, según el Bloomberg Billionaires Index, una clasificación de fortuna global que actualiza el valor de los patrimonios de los multimillonarios más destacados.

Galperín alcanzó este lugar privilegiado gracias al incremento sostenido del valor de sus acciones y al crecimiento del negocio de Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico y servicios financieros digitales que opera en múltiples países de América Latina, donde ha consolidado su liderazgo frente a la expansión del comercio digital.

La inclusión de Galperín en el top 500 mundial destaca en un contexto global donde la mayoría de los puestos están dominados por magnates tecnológicos y financieros de Estados Unidos, Europa y Asia, con figuras como Elon Musk liderando el ranking de riqueza global.

La presencia de un empresario argentino en este exclusivo grupo refleja tanto la expansión internacional de Mercado Libre como la creciente valoración de los activos vinculados al sector tecnológico y digital, constituyéndose en un caso destacado dentro de la representación de América Latina en los listados de grandes fortunas.