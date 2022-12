Una vez más y como sucede cada día jueves en “Yo te Invito" de Canal 5 Telesol, analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y temido “Semáforo de los políticos”.

El color verde, como debe ser, fue para quien tuvo una actuación destacada solucionando problemas en los últimos 7 días, el amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un problema a solucionar en lo inmediato y el rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

El semáforo de los políticos de San Juan

Verde: Robert Garcés / Secretario de Vivienda

Robert Garcés

En San Juan este 2022 se destinó un 31% del presupuesto a la obra pública, cuestión que no cambiará el año próximo. En el 2023, la cantidad de dinero con el que contará la Provincia será alrededor de $540.000 millones y, dentro del mismo, se planificó la construcción de 4.250 viviendas, además del sostenimiento de la edificación de las casas que ya están en ejecución, que son un total de 4.423. Además, Robert Garcés, de la Secretaría de Vivienda, anunció que buscan financiamiento para 2.000 casas más.

Amarillo: Roberto Gattoni / Vicegobernador

Roberto Gattoni

Después de que la mayoría de los diputados de San Juan votaron a favor de la ley de alcohol cero para los conductores locales, en San Juan analizan la posibilidad de que la norma no sea aplicable. Mientras las autoridades analizan que harán con este tema, desde el sector del enoturismo ya adelantaron que temen que si se aplica la norma en la provincia, ellos ya no podrían ofrecer sus servicios. El vicegobernador dijo en rueda de prensa que posiblemente, San Juan no se adhiera.

Rojo: Juan Cruz Córdoba / Presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia

Juan Cruz Córdoba

Un año pasó de la presentación del proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública en Rivadavia y por ahora no es tratado en el Concejo Deliberante que conduce Juan Cruz Córdoba, de Juntos por el Cambio. Esta actitud el espacio que lleva las riendas de la comuna no se condice con el pedido que vienen realizando a nivel provincia, donde tampoco se legisla una ley en este sentido.