El Hospital Garrahan oficializó un aumento salarial que calificó como histórico, con un incremento del 61% en la asignación básica para empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. Esta suba será aplicada de manera retroactiva desde octubre de 2025.

Además del aumento, los trabajadores continuarán recibiendo los bonos mensuales que se implementaron en septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial. Según las autoridades del hospital, esta mejora salarial representa un avance significativo para el reconocimiento del esfuerzo del equipo.

Este anuncio llega en medio de un intento del gobierno por superar el conflicto que se generó meses atrás con los gremios, quienes realizaron huelgas y movilizaciones para exigir una recomposición salarial. La protesta contó con el respaldo de referentes sociales y académicos, y tuvo su punto más álgido el viernes pasado, cuando trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ocuparon por seis horas las oficinas centrales de la dirección médica en reclamo por descuentos salariales aplicados por días de paro.

La APyT denunció que los descuentos realizados a personal como enfermeras, instrumentadoras y docentes del jardín maternal oscilaron entre $300.000 y $500.000, afectando especialmente a madres solteras con dificultades económicas. En palabras de Alejandro Lipcovich, delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, “el personal afectado abarca a madres solteras que no pueden pagar el alquiler, mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal”.

La organización gremial calificó a la actual conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y acusó al Consejo de Administración de haber sido designado “a dedo” para ocultar recursos generados por los trabajadores destinados a un Fondo de Inversión. En su comunicado, la APyT exigió la restitución de los haberes descontados y la apertura de un canal de diálogo con las autoridades.

Por su parte, la administración del Garrahan destacó que desde el 10 de diciembre de 2023 se inició un proceso orientado a la transparencia y eficiencia, que permitió financiar tanto los bonos como el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad del hospital. La dirección resaltó que ya cuenta con los fondos necesarios para adelantar el pago del incremento, mientras se espera la llegada de recursos del Gobierno Nacional.

El hospital subrayó que la gestión ordenada y responsable ha fortalecido la atención y el reconocimiento al trabajo de todos los equipos médicos, técnicos, de enfermería y administrativos. “Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”, señalaron las autoridades, destacando que, pese a las disputas políticas que afectaron al personal, el compromiso con la salud infantil se mantuvo firme.