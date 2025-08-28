Publicidad
Cultura y Espectáculos > Música sanjuanina

"La canción bajo la piel", con Martín Krywo, se presenta en el Teatro del Bicentenario

La canción bajo la piel, se presentará el próximo viernes 29 de la mano de un músico y compositor sanjuanino. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El músico brindará un recorrido íntimo por su cancionero. FOTO: Gentileza

El viernes 29 de agosto, Martín Krywo protagonizará una noche musical diferente. El músico y compositor subirá al escenario con un espectáculo que se moverá entre la palabra, la música y el recuerdo. El show tendrá lugar en la Sala Auditórium, del Teatro del Bicentenario y girará en torno a un nuevo sencillo inédito y se convertirá en el punto de partida para una exploración escénica del proceso creativo.

De esta manera, "La canción bajo la piel" será un espectáculo íntimo y potente que propondrá desmenuzar los procesos creativos detrás de cada canción.

Contado en primera persona por el propio artista, el espectáculo invitará a conocer cómo nacen las canciones, desde la intuición inicial hasta la obra terminada. A través de la interpretación de versiones y reversiones de su repertorio publicado, Martín irá revelando qué hay detrás de cada melodía: influencias, preguntas, silencios y búsquedas personales. El recorrido musical se enriquecerá con un diseño escenográfico que acompañará el pulso del relato, y con la participación de músicos invitados de reconocida trayectoria en la escena sanjuanina.

El show será a las 21:30, la entrada general tiene un valor de $8.000 y puede adquirirse en boletería del teatro lunes a viernes de 09:30 a 14 y de 16 a 20; sábados de 09:30 a 14 a través de TuEntrada.com

