El viernes 29 de agosto, Martín Krywo protagonizará una noche musical diferente. El músico y compositor subirá al escenario con un espectáculo que se moverá entre la palabra, la música y el recuerdo. El show tendrá lugar en la Sala Auditórium, del Teatro del Bicentenario y girará en torno a un nuevo sencillo inédito y se convertirá en el punto de partida para una exploración escénica del proceso creativo.

De esta manera, "La canción bajo la piel" será un espectáculo íntimo y potente que propondrá desmenuzar los procesos creativos detrás de cada canción.

Publicidad

Contado en primera persona por el propio artista, el espectáculo invitará a conocer cómo nacen las canciones, desde la intuición inicial hasta la obra terminada. A través de la interpretación de versiones y reversiones de su repertorio publicado, Martín irá revelando qué hay detrás de cada melodía: influencias, preguntas, silencios y búsquedas personales. El recorrido musical se enriquecerá con un diseño escenográfico que acompañará el pulso del relato, y con la participación de músicos invitados de reconocida trayectoria en la escena sanjuanina.

El show será a las 21:30, la entrada general tiene un valor de $8.000 y puede adquirirse en boletería del teatro lunes a viernes de 09:30 a 14 y de 16 a 20; sábados de 09:30 a 14 a través de TuEntrada.com