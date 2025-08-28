El astro del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, ha hecho un anuncio que marca un antes y un después para el fútbol nacional: el partido contra Venezuela, que se disputará el jueves 4 de septiembre, será su último encuentro oficial de local con la camiseta albiceleste en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

La confirmación llegó por parte del propio Messi tras el triunfo de su equipo, Inter Miami, ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup, donde deslumbró con dos goles que sellaron el 3-1 y llevaron a su equipo a la final. En una entrevista con Apple TV, desde el campo de juego del Chase Stadium de Fort Lauderdale, el "10" expresó sus sentimientos: “Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”.

Publicidad

A pesar de este anuncio, Messi mantuvo la incógnita sobre su futuro más allá de este compromiso, señalando: “No sé si después habrá amistosos o más partidos”. Tampoco ha confirmado si participará en la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

La importancia de este encuentro radica en el significado que tiene para el público argentino, que ya muestra un gran deseo de asistir al estadio Monumental para despedir al ídolo en un partido de Eliminatorias. La trascendencia personal para Messi también es palpable, ya que reveló que para esta ocasión tan significativa, “me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera”.