En el marco de la conmemoración del Día del Archivista, la asociación civil que nuclea a estos profesionales se prepara para participar del evento “La huella de Sarmiento”, que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de septiembre en Valle Fértil, coincidiendo con los homenajes por el Día del Maestro. Además, los archivistas impulsan una campaña solidaria para recolectar agua mineral y alimentos no perecederos destinados a familias del departamento.

Sobre la exposición y la movida solidaria, describieron mostrarán algunas formas de su trabajo en el rol de un archivista, también incluirán la vestimenta, herramientas de trabajo y hasta documentación antigua. La actividad se desarrollará en el Colegio Superior N° 1 Fuerza Aérea Argentina, en Villa Agustín. Las donaciones, que se reciben hasta el 6 de septiembre, y serán llevadas a la institución escolar para ser entregadas a las personas de escasos recursos o que carecen de lo indispensable como el agua. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Carina García (264-4130735), Emanuel de la Torre (264-4856400), o por redes sociales de ACPA: Instagram: Acpa San Juan o Facebook: Acpa San Juan.

Los socios realizan semanalmente reuniones para coordinar nuevas actividades. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

“Como archivistas tenemos la labor de conservar y preservar la documentación desde su inicio, ya sea administrativa o histórica, asegurando su guarda o eliminación según corresponda”, explicó Jacqueline Vargas, secretaria de la asociación. Además, detalló que el trabajo incluye limpieza, preservación y clasificación de archivos, siempre considerando las condiciones de conservación de cada material.

Cada 28 de agosto en Argentina se celebra el Día del Archivista, fecha que conmemora la creación del primer Archivo General de la Provincia de Buenos Aires en 1821, un hito para la conservación y organización de documentos históricos. En San Juan, ya son más de 500 profesionales y 300 estudiantes los que eligieron esta especialidad. Muchos de ellos forman parte de la Asociación Civil del Personal de Archivo (ACPA), una entidad recientemente conformada para visibilizar la importancia de esta tarea y generar vínculos solidarios con la comunidad.