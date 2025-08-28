El dirigente peronista Rogelio Mallea se refirió a la conformación de la lista de Fuerza San Juan y expresó su optimismo sobre la fórmula compuesta por Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo. Según Mallea, la apuesta del PJ por estos tres nombres no es casual, sino que responde a una estrategia clara: recuperar a ese 30% del electorado que, en un giro histórico, dejó de votar al peronismo en 2023.

En diálogo con el programa Café de la Política, el exlegislador analizó con detenimiento la situación y no dudó en calificar a la lista como la "adecuada". Sus palabras reflejan un profundo conocimiento de la militancia y de la dinámica política local. “Yo creo que Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo generan una gran expectativa ante ese electorado que nos votaba en un tiempo y nos dejó de votar”, afirmó, destacando el potencial de estos candidatos para reconectar con una base social que se ha vuelto más volátil.

Mallea explicó que el atractivo de esta lista va más allá de los actos partidarios. “Si vos ves cuando llegan a algún lugar público que no tiene que ver con un acto político, despiertan interés y la gente se moviliza”, comentó, haciendo hincapié en la capacidad de los candidatos para generar empatía y cercanía.

El dirigente también subrayó la versatilidad de los candidatos. Particularmente, destacó el perfil de Cristian Andino, señalando que “se pueden lograr votos que no son 100% peronistas”. Esta declaración no es menor, ya que apunta a la necesidad de trascender las fronteras tradicionales del peronismo para captar a un electorado más amplio y diverso. Para Mallea, esta es una oportunidad dorada para el partido. “Sí, hay muchos ciudadanos de San Juan que votan al peronismo a veces y a veces no lo votan. Creo que esta es una buena oportunidad para recuperarlo”, agregó.

Mallea señaló además que en las últimas semanas la intención de voto del mileismo viene cayendo y que eso beneficia al peronismo, ya que esas voluntades engrosarán las filas del PJ y no las del oficialismo provincial.

La conformación de esta lista no solo responde a un cálculo electoral, sino que también busca proyectar una imagen de renovación y de apertura dentro del partido. Andino, Rosas y Gramajo representan una nueva camada de dirigentes que han demostrado capacidad de gestión en sus respectivos departamentos.

Textuales

Rogelio Mallea / Presidente de la Junta del PJ en Concepción