El dirigente justicialista y exgobernador, José Luis Gioja, brindó un contundente apoyo a la lista de candidatos conformada por Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, declarando sin rodeos: "Y sí, hermano, porque es mi lista". Esta fuerte afirmación se dio en una entrevista concedida al programa Data Fina del periodista Fernando Ortiz en Radio Colón. Gioja dejó en claro su total respaldo, señalando que esta nómina "representa el pensamiento de este sector" del justicialismo en San Juan.

Profundizando en su declaración, Gioja explicó que su adhesión es intrínseca a su identidad política: "Porque yo soy justicialista, hermano. Soy parte de Fuerza Patria, de Fuerza San Juan. Este me tiene que gustar porque representa el pensamiento de este sector". De esta manera, el exgobernador no solo avala a los candidatos, sino que los integra como parte fundamental de su propia visión y la del espacio político que representa, destacando la necesidad de que los electos lleven consigo ese mismo pensamiento al ámbito legislativo.

El experimentado dirigente también hizo hincapié en la trascendencia de cada banca legislativa en el escenario político actual y futuro. "Cada voto de un legislador nacional, sea senador o sea diputado, en este esquema que vivimos, va a valer muchísimo", remarcó Gioja. Esta perspectiva subraya la importancia estratégica de asegurar la mayor cantidad posible de representantes que defiendan el proyecto justicialista en un parlamento que se vislumbra clave y donde cada decisión tendrá un peso significativo.

En este contexto electoral, Gioja hizo un llamado directo a la militancia para cambiar el enfoque tradicional. Instó a "trabajar por el proyecto y no solo por el candidato". Subrayó que la elección de hoy no se trata meramente de elegir un cargo individual, sino de un esfuerzo colectivo. "No es trabajar para el candidato, es trabajar para el proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle entender a nuestros compañeros?", preguntó retóricamente, enfatizando la visión de que estos candidatos aportan "un granito de arena al triunfo nacional".

Finalmente, Gioja reflexionó sobre la naturaleza atípica de esta elección, describiéndola como una contienda donde, en una "realidad de tercio", el objetivo primordial es que "es todos trabajando para uno". Este mensaje cohesivo busca alinear a todos los sectores detrás de un objetivo común, más allá de las individualidades, para garantizar que los legisladores elegidos por Fuerza San Juan sean portadores fieles de la ideología y las propuestas del justicialismo en el Congreso.