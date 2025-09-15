Giro inesperado: Conor McGregor se retira de la carrera presidencial en Irlanda

Conor McGregor, la superestrella de las artes marciales mixtas, ha dado un giro inesperado en su reciente incursión en la política. El ex doble campeón de la UFC, quien había anunciado su intención de postularse para la presidencia de Irlanda con el partido Fine Gael, comunicó esta mañana a través de sus redes sociales su decisión de retirarse de la contienda. La noticia llega tras meses de polémicas personales que han rodeado a "The Notorious", incluido un reciente juicio por violación, lo que podría haber influido en su abrupta salida de la carrera electoral.

En un extenso comunicado, McGregor explicó que, si bien esta no fue una decisión fácil, es la correcta en este momento. A pesar de su retirada, aseguró que su incursión en la política es solo el comienzo. "Mi compromiso con Irlanda no termina aquí. Seguiré sirviendo a mi pueblo utilizando mi plataforma internacional para promover los intereses irlandeses en el extranjero, fortalecer nuestras oportunidades económicas y defender la transparencia", afirmó.

Críticas al sistema y futuros planes políticos

El peleador irlandés aprovechó la ocasión para lanzar una dura crítica al proceso electoral, al que calificó de "antidemocrático" y "manipulado". Según McGregor, el sistema está diseñado para que solo "candidatos aprobados por la clase dirigente puedan ser seleccionados en las urnas". No obstante, se atribuyó el mérito de haber "catalizado una movilización por un cambio positivo en Irlanda" y aseguró que la "ola de cambio ha comenzado y es irreversible". También adelantó que este no será su último intento de llegar a la política: "Quiero asegurar al pueblo de Irlanda que estas no serán mis últimas elecciones. Me verán haciendo campaña de nuevo en el futuro".

Mientras tanto, la carrera presidencial en Irlanda sigue su curso. La ex ministra Heather Humphreys se perfila como la candidata de Fine Gael, mientras que Jim Gavin representará al partido Fianna Fáil.

El regreso al octágono: ¿el próximo paso de Conor McGregor?

Con su incursión política en pausa, McGregor tiene ahora el camino libre para concentrarse en su regreso a la UFC. El peleador no ha competido desde la grave lesión en su pierna que sufrió en julio de 2021 durante un combate contra Dustin Poirier. Un intento de regreso en 2024, con un combate pactado contra Michael Chandler, se frustró por una lesión en un dedo del pie. Sin embargo, "The Notorious" parece decidido a volver. Recientemente, se ha vuelto a registrar en el programa de pruebas de la USADA y ha compartido videos de sus entrenamientos, lo que corrobora sus intenciones de competir en el evento de la "Casa Blanca" en junio de 2026.

El propio presidente de la UFC, Dana White, ha expresado su entusiasmo por el regreso de McGregor. No obstante, el peleador ha estado más en el foco por sus escándalos fuera del octágono, y su renuncia a la contienda presidencial es un ejemplo más de la turbulencia que rodea su vida personal y profesional.