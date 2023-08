“Kelly” Olmos, ministra de Trabajo, repitió que quienes no paguen el bono tendrán multa y que además tendrán que igual pagarlo. Según comentó en una entrevista a Urbana Play, los empresarios que no paguen el monto de $60.000 no solo deberán pagarlo, sino que también tendrán una multa.

Además apuntarán a que ese monto vaya a consumo y no a dólar ahorro. En la conversación la funcionaria respondió afirmativamente a la consulta respecto a si los que perciban el bono quedarán impedidos de comprar dólares. “Eso, fundamentalmente, en los casos de recursos que pone el Estado. Pero efectivamente lo que nosotros queremos es que esto no vaya a la brecha, queremos que vaya a consumo”, aclaró la funcionaria.

Multas

“Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria en declaraciones a FutuRock, que aseguró que se apoyarán en los gremios para la fiscalización. “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, explicó.

Trabas para el dólar ahorro

No es la primera vez que una nueva medida impulsada por el Gobierno cae dentro de las categorías que generan trabas para el acceso al mercado cambiario. Sucedió, por ejemplo, cuando el año pasado se segmentaron los subsidios a la luz y el gas y, bajó la lógica de que el Estado busca evitar que las transferencias monetarias tengan por destino el mercado cambiario, quienes perciben una asistencia para el pago de sus boletas quedaron impedidos de comprar el cupo de 200 dólares.

En este caso, aunque la ministra no lo aclaró y que el Banco Central está esperando el decreto de la suma fija para ajustar la normativa, el mismo principio parece aplicarse. Si la lógica es la misma, quienes perciban una suma fija pagada por el Estado, quedarían impedidos de comprar. Falta aclarar qué pasa con quienes reciben la suma fija, pero esta queda a cargo de un empleador privado.