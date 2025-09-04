El Gobierno argentino expulsó a José Gregorio Noriega, un político venezolano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, quien había ingresado al país en los últimos días. La decisión, concretada por el Ministerio de Seguridad, fue anunciada por la ministra Patricia Bullrich el 4 de septiembre de 2025, quien sentenció: "¡No vuelve nunca más!". Noriega, quien había llegado desde Brasil un día antes del partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, es una figura controvertida sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

La ministra Bullrich justificó la medida al recordar que Noriega fue sancionado por "asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores". También subrayó en sus redes sociales: "¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!". Noriega fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y fue expulsado en 2019 de Voluntad Popular por su participación en la "Operación Alacrán", una trama de sobornos impulsada por el chavismo para influir en diputados opositores. En 2020, se unió a una maniobra del régimen de Maduro para "asaltar el Congreso venezolano" y alinearlo con los intereses oficialistas, llegando a representar legalmente a Voluntad Popular, desplazando a Leopoldo López.

Su presencia en Argentina generó una alerta inmediata de Voluntad Popular, el partido opositor, que emitió un comunicado solicitando acciones para "detener a los cómplices de la dictadura" que "suponen un riesgo latente para Venezuela, Argentina y la región". El comunicado lo describió como alguien que "traicionando a los venezolanos, se vendió a la dictadura y hoy está libremente por el mundo".

La expulsión de Noriega se enmarca en un contexto de endurecimiento de la postura del gobierno argentino contra estructuras vinculadas al régimen de Maduro. Recientemente, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció públicamente al presidente Javier Milei por declarar al Cartel de los Soles, un grupo dirigido por Maduro y Diosdado Cabello, como organización terrorista. La ministra Bullrich fue enfática al afirmar que "Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales".