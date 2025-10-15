La Casa Rosada trabaja para acercar posiciones con los gobernadores y sumarlos a las reuniones con representantes de los Estados Unidos, tras el reciente viaje de Javier Milei a Washington, donde el mandatario argentino fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. El Ejecutivo nacional prevé convocar a los jefes provinciales antes y después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de consolidar acuerdos políticos y garantizar apoyo a las reformas impulsadas por el oficialismo.

El Gobierno busca replicar el esquema de encuentros mantenidos por el asesor presidencial norteamericano Barry Bennett, quien días atrás se reunió con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). Desde Nación reconocen que “la mayoría de los gobernadores aceptarían participar de estos contactos después de la elección”.

Publicidad

En la mesa chica presidencial admiten que la administración norteamericana pidió señales de gobernabilidad, preocupada por la capacidad de La Libertad Avanza (LLA) de conseguir votos en el Congreso para aprobar las reformas laboral y tributaria previstas para 2026. Diplomáticos estadounidenses también solicitaron encuestas y proyecciones de crecimiento legislativo de los libertarios y sus aliados, como indicador de estabilidad futura.

Durante su exposición conjunta en Washington, Donald Trump fue categórico: “Si no gana las elecciones, no vamos a ser generosos con la Argentina. La victoria es muy importante. Debería ganar, pero si pierde, no vamos a perder el tiempo”.

Publicidad

Ante ese mensaje, el Ejecutivo trabaja en un plan de acercamiento con los gobernadores y bloques aliados, en una estrategia similar al Pacto de Mayo de 2024. El objetivo es dar previsibilidad económica y política al mercado y a los Estados Unidos, cuyo apoyo financiero y diplomático dependería de la consolidación de las reformas.

Los encargados de encabezar las negociaciones serán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. “Vamos a convocar a todos los que estén dispuestos a trabajar en conjunto para hacer las reformas”, afirmaron fuentes oficiales.

Publicidad

La Casa Rosada busca especialmente el respaldo de los gobernadores de Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut). También apunta a recuperar el diálogo con exaliados como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros.