El gobierno Laborista de Reino Unido ha sido sacudido este viernes 05 de septiembre de 2025 por la dimisión de su viceprimera ministra y titular de Vivienda, Angela Rayner. La renuncia, publicada por Emol y EFE, se produjo tras revelarse que Rayner, una figura prominente de la izquierda laborista y muy cercana al sindicalismo británico, no pagó todos los impuestos cuando adquirió un departamento en la localidad costera de Hove.

Rayner se vio obligada a renunciar después de una investigación realizada por Laurie Magnus, el encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros. El informe de Magnus, aunque señaló que la viceprimera ministra "había actuado con integridad y con un compromiso dedicado y ejemplar con el servicio público", concluyó que violó el código ministerial en sus asuntos fiscales al no haber buscado asesoramiento en esta materia al momento de comprar la propiedad.

En su carta de dimisión, remitida al primer ministro británico, Keir Starmer, Rayner expresó su profundo lamento por la decisión de "no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional" y asumió "toda la responsabilidad por este error". Añadió que, si bien el asesor independiente (Magnus) concluyó que actuó de buena fe, honestidad e integridad, acepta no haber cumplido con los más altos estándares en relación con la adquisición de su propiedad. Previamente, Rayner había admitido no haber pagado los impuestos reglamentarios del departamento y había insistido en que en ningún momento buscó evadir impuestos, alegando haber recibido asesoramiento legal incorrecto.

La controversia surgió cuando los medios de comunicación revelaron que la política laborista se había ahorrado 40.000 libras esterlinas (equivalente a 46.000 euros) en impuestos de timbre de su piso en Hove, por el que pagó 800.000 libras (920.000 euros). Este ahorro se produjo al declarar a las autoridades fiscales que la propiedad era su primera vivienda, cuando en realidad no lo era, lo que implicaba el pago de un impuesto más alto.

El primer ministro Keir Starmer lamentó "profundamente" la dimisión de Rayner, destacando que su mandato como viceprimera ministra y vicelíder del Partido Laborista haya terminado de esta manera. Starmer reconoció que Rayner "lo ha dado todo para que el Gobierno laborista fuera un éxito" y la describió como una "pieza clave" en su plan para un Reino Unido más justo. A nivel personal, expresó sentirse "muy triste" por perderla del Gobierno, considerándola una "colega de confianza y una verdadera amiga".

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, no tardó en reaccionar a la noticia a través de un video publicado en X, señalando que Rayner "finalmente se fue". Badenoch criticó lo que percibió como un débil liderazgo de Keir Starmer, afirmando que Rayner "evadió impuestos. Mintió al respecto. Su posición fue insostenible durante días".

Tras esta dimisión de alto perfil, se espera que el primer ministro Starmer inicie un reajuste general en su Gobierno, aunque la ministra de Economía, Rachel Reeves, se espera que continúe en su puesto.