La temporada de vacaciones de verano en Brasil trae también nuevas estafas que afectan a los turistas, especialmente a quienes usan pagos digitales. El llamado es “golpe da maquininha” una modalidad que vacía cuentas aprovechando distracciones de segundos al pagar con terminales de cobro.

El mecanismo es simple pero efectivo: el comerciante altera el valor en la terminal de pago o la pantalla no muestra el monto real. El turista cree estar abonando un importe menor, pero al confirmar la operación, se debita mucho más de su cuenta.

“Es fundamental revisar cada pago antes de confirmar y nunca confiar en la pantalla de la terminal si no coincide con lo acordado”, advierten expertos en ciberseguridad.

Cómo usar Pix para evitar fraudes

Pix, el sistema de pagos instantáneos que permite operar en pesos desde aplicaciones como Mercado Pago, se consolida como la mejor herramienta para los turistas argentinos. Entre las recomendaciones más importantes:

Validar el monto: Confirmá que la cifra en tu celular coincida con lo pactado.

Revisar la Chave Pix: Si ingresás manualmente el pago, chequeá cada letra y número del destinatario.

Biometría activada: Mantené el celular bloqueado y usá reconocimiento facial o huella para validar pagos.

Ignorar contactos sospechosos: No respondas mensajes de WhatsApp solicitando claves; el soporte oficial es solo dentro de la app.

Alertas en tiempo real: Activá notificaciones para detectar consumos extraños al instante.

Denuncia inmediata: Si detectás un pago sospechoso, reportalo desde la sección de Ayuda de la billetera.

El “golpe da maquininha” puede ser difícil de detectar sin atención, pero la combinación de pago digital seguro, biometría y verificación en dos pasos actúa como barrera efectiva. A diferencia del efectivo, Pix permite rastrear operaciones y gestionar reclamos ante cualquier intento de fraude.