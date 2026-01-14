Un grave episodio de violencia se registró en San Miguel de Tucumán, donde un hombre atacó de forma brutal a un perro luego de que el animal le ladrara a su hija. El hecho ocurrió en un edificio de Barrio Norte y quedó registrado por las cámaras de seguridad del complejo, ubicado en calle Santa Fe al 200.

Según se observa en las imágenes, el hombre descendía del ascensor junto a su hija menor cuando se cruzó en el ingreso con una vecina que paseaba a su mascota. En ese momento, el perro se soltó del control de su dueña y ladró en dirección a la niña.

La reacción del padre fue inmediata y violenta. Corrió detrás del animal y comenzó a golpearlo delante de la propietaria, propinándole patadas y trompadas. De acuerdo con el registro fílmico, el agresor volvió reiteradas veces sobre el perro, al que incluso llegó a ahorcar, pese a los intentos de la mujer por intervenir.

La situación provocó una crisis nerviosa en la dueña del animal, quien debió ser trasladada e internada en una clínica. Testigos indicaron que, tras la agresión, el hombre comenzó a gritar frases de odio dirigidas a la vecina, entre ellas expresiones como “¡Vamos, Hitler!” y “¡Que se mueran todos!”, lo que generó alarma entre los residentes del edificio.

Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por el nivel de violencia exhibido durante el episodio y por el contenido de los gritos del agresor. El hecho fue difundido en redes sociales y causó conmoción entre los habitantes del barrio.

Ante lo ocurrido, el consorcio del edificio convocó a una asamblea extraordinaria para analizar la aplicación de sanciones contra el hombre involucrado y definir los pasos a seguir. Mientras tanto, persiste la inquietud entre los vecinos por el impacto del episodio y por la seguridad dentro del complejo.