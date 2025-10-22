"Good Boy": de qué trata la película de terror donde un perro ve espíritus malignos

La película de terror "Good Boy" se estrenará en Argentina el 23 de octubre de 2025 en salas de cine, arribando con una calificación del 95% en el sitio especializado Rotten Tomatoes. El film, escrito y dirigido por Ben Leonberg, ha generado un inusual interés en redes sociales tras el lanzamiento de su tráiler, que superó el millón de reproducciones en pocos días.

La producción se distingue por narrar la historia desde la perspectiva de un perro llamado Indy, quien detecta presencia sobrenatural en su hogar. La trama sigue al animal que se muda con su dueño Todd a una casa rural donde comienza a percibir fuerzas oscuras que amenazan a su familia humana. La particularidad del enfoque narrativo radica en que el animal, al no poder comunicarse verbalmente, es testigo impotente de eventos paranormales que los humanos no logran percibir inicialmente.

Publicidad

El tráiler muestra el vínculo entre el perro y su familia, para luego introducir elementos de terror que alteran la tranquilidad del hogar. La sinopsis oficial describe cómo el "valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más ama" frente a las entidades que acechan en la propiedad.

La expectativa generada en internet llevó a numerosas consultas sobre el destino final del protagonista canino.

Publicidad

La película, catalogada como una producción de bajo presupuesto, superó las expectativas iniciales y llega a la cartelera argentina avalada por críticas positivas a nivel internacional. El fenómeno viral demostró el interés del público por propuestas narrativas innovadoras dentro del género de terror.