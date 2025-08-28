Luego de que referentes del orreguismo aseguraran que podrían ganar en los principales bastiones peronistas de la provincia, el candidato de Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, encabezó este jueves una caminata en Chimbas, donde dio inicio formal a su campaña rumbo a las elecciones legislativas de octubre. Acompañado por militantes y vecinos, el ex intendente dejó en claro que no está preocupado por el avance del oficialismo en su propio territorio y otros departamentos con ideas políticas afines como Rawson.

“La verdad que no nos preocupa porque en el departamento venimos trabajando hace tiempo, venimos trabajando de la mejor manera. Tenemos el mayor de los aspectos del gobierno de la provincia y creemos que se puede discutir sanamente, con modelos superadores que beneficien a la gente”, aseguró a DIARIO HUARPE.

Publicidad

En su mensaje, planteó que la campaña debe centrarse en propuestas concretas y no en disputas menores. “Ponernos a mirar lo que hace el otro es perder el tiempo. Me parece que hay que proponer ideas que sean realizables y que se puedan desarrollar para que la gente viva un poquito mejor”, sostuvo.

Durante la recorrida, Gramajo también criticó duramente al gobierno de Javier Milei, al que calificó como “un gobierno cruel, un gobierno sin corazón”. “La góndola está cada vez más alejada de la gente, la obra pública está paralizada y si no hay obra pública no hay trabajo, no hay consumo y no hay producción. La economía está paralizada porque se pretende manejar todo por decreto”, advirtió.

Publicidad

El dirigente defendió la importancia de que San Juan tenga representantes en el Congreso que se comprometan con la provincia. “Necesitamos legisladores que levanten la mano en defensa de los sanjuaninos. Hoy tenemos senadores que levantan la mano para cuidar al presidente, no a nuestra gente. Nosotros vamos a proponer legisladores que defiendan los intereses de San Juan, más allá del color político o del gobierno de turno”, expresó.