Fabián Gramajo volvió a meterse de lleno en la discusión política rumbo al 2027. El presidente de San Juan Te Quiero habló de las posibles candidaturas dentro del peronismo sanjuanino, no descartó integrar la “cantera” de aspirantes y dejó en claro que Chimbas seguirá siendo uno de los principales bastiones del PJ frente al avance libertario.

El dirigente destacó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, el peso electoral que tuvieron departamentos como Chimbas, Rawson y Pocito en las últimas elecciones y pidió cuidar esa estructura política de manera colectiva. “Eso no se cuida con una o dos personas, se cuida con todos”, afirmó.

En ese contexto, Gramajo reconoció que el peronismo tendrá varios nombres en carrera para disputar la Gobernación, aunque evitó confirmar una candidatura propia. “Estoy trabajando incansablemente como lo hice desde el primer día que comencé mi carrera política, escuchando a la gente, conversando y visibilizando los problemas”, sostuvo.

Luego agregó: “Estaré donde Dios y la gente así lo quieran”. De esa manera, el exintendente de Chimbas evitó bajarse de una eventual competencia electoral y dejó abierta la posibilidad de jugar fuerte dentro del PJ.

Gramajo también habló de su relación con Sergio Uñac, con quien en los últimos meses profundizó el diálogo político. “Hemos estado conversando con Sergio. Yo puedo charlar con toda la dirigencia”, señaló.

El referente de San Juan Te Quiero destacó además la necesidad de reconstruir vínculos dentro del justicialismo y confirmó que mantiene contacto tanto con Uñac como con José Luis Gioja. “La política tiene que dialogar, escuchar y resolver los problemas internos para poder resolver los problemas de la gente”, expresó.

Sobre el lanzamiento nacional de Uñac, Gramajo dijo verlo “muy entusiasmado” y consideró positivo que existan dirigentes con intención de construir políticamente dentro del peronismo.

Pero uno de los momentos más duros de la entrevista apareció cuando se refirió al crecimiento libertario en Chimbas y a las aspiraciones del dirigente Esteban Elizondo para competir en 2027.

“Siempre a los chimberos nos ha corrido sangre por las venas”, respondió Gramajo al defender el peso político del departamento que gobernó durante ocho años.

Además, relativizó los resultados electorales libertarios. “Si él decía que salieron segundos, de Francia nadie se acuerda. El segundo es el primer perdedor”, lanzó.

El dirigente también aprovechó para cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei y responsabilizó al oficialismo nacional por el deterioro social y económico. “Lo que más ha crecido es la pobreza, la desigualdad, la angustia y el dolor en la gente”, afirmó.

Pese a las especulaciones electorales, Gramajo insistió en que hoy la prioridad debe ser la gestión y el contacto con los vecinos. Aunque dejó una frase final que alimentó las versiones sobre una futura candidatura: “Cuando llegue el momento, se tomarán las decisiones pertinentes para afrontar un proceso electoral”.

Textuales

Fabián Gramajo / Dirigente San Juan Te Quiero