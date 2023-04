El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, en su último discurso de apertura de sesiones, se despidió del departamento haciendo un repaso de su gestión, en obras y en servicios públicos. Con alto contenido político, el candidato a vicegobernador de la provincia le agradeció a José Luis Gioja por abrirle la puerta a participar en las PASO 2015, momento en el cual sufrió campaña sucia, según dijo, situación que “los hizo unirse más”. Segundos más tarde, nombró al actual gobernador Sergio Uñac y reconoció su colaboración para “hacer que Chimbas siga desarrollándose”.

Gramajo, como viene haciendo en sus declaraciones, agradeció al Gobierno provincial por la colaboración para hacer un Chimbas mejor. De hecho, hasta nombró a Uñac: “Quiero agradecer al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y a todo su equipo de trabajo”.

Pero no dejó de lado a su acompañante de fórmula, el candidato a gobernador José Luis Gioja. En este contexto, le dio las gracias por ayudarlo a participar en sus primeras PASO, en el 2015, cuando comenzó con su objetivo de ser intendente de Chimbas.

En medio del contenido político, Gramajo destacó el alcance de los servicios esenciales que lograron en la provincia, con un 80% del territorio que tendrá saneamientos y un 77% que alcanzó el gas natural durante su gestión. Tampoco dejó de nombrar las grandes obras de infraestructura llevadas a cabo, como el Costanera Complejo Ferial y, además, anunció la recuperación de la Costanera con financiamiento nacional.

“Por eso hoy me comprometí a transitar un nuevo camino de trabajar incansablemente por mi querido San Juan, por un ‘San Juan Te Quiero’. Me llevo en lo más profundo de mi corazón todo lo maravilloso que me regalaron y porque creo en cada uno de ustedes, les pido que sigamos trabajando y apoyando este crecimiento”.