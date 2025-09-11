Un importante operativo conjunto de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de División Rural del Departamento San Martín ha arrojado resultados positivos en la esclarecimiento de un robo denunciado en la Finca Montilla. Los allanamientos, ejecutados en las localidades de Caucete y San Martín, no solo permitieron la recuperación de objetos robados, sino también un hallazgo significativo relacionado con la fauna local.

Los procedimientos policiales lograron el secuestro de ocho rollos de alambre liso, en estado nuevo, material que se presume fue sustraído de la mencionada finca. Este recupero representa un avance crucial en la investigación para determinar las circunstancias exactas del robo.

Publicidad

En el marco de la investigación, el ciudadano Flores Cristian Ezequiel, de 27 años, fue vinculado directamente con el hecho delictivo. Las autoridades continúan profundizando en las pesquisas para deslindar las responsabilidades y esclarecer completamente la participación de los involucrados en el ilícito.

Adicionalmente, durante los allanamientos, los agentes realizaron un hallazgo inesperado: se secuestraron diversas especies de aves autóctonas de la provincia de San Juan. Esta situación derivó en la inmediata intervención del Juzgado de Paz de Caucete, el cual procederá por una presunta infracción a la Ley 941-R y 606-L, normativas provinciales que regulan la protección y conservación de la fauna silvestre.