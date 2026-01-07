Gripe H3N2 en Argentina: confirman aumentos de los casos de la variante K

El último Boletín Epidemiológico Nacional ha confirmado el avance de la denominada “super gripe”, el subclado K del virus H3N2, con nueve casos detectados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026. Los diagnósticos se distribuyen en Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, generando preocupación por la celeridad de su propagación y la baja cobertura de vacunación.

De las 18 muestras de H3N2 secuenciadas por el Instituto Malbrán (INEI-ANLIS), el 50% correspondió a esta variante. El relevamiento arrojó que cinco pacientes fueron internados y cuatro recibieron tratamiento ambulatorio, sin registrarse muertes hasta la fecha. En cuanto al perfil de los afectados, el 61% son varones y 14 de los 18 pacientes analizados no tenían antecedentes de vacunación antigripal.

Sobre la magnitud del brote, el infectólogo Roberto Debbag advirtió: “Se estudian muy pocos casos y hay una mezcla de enfermedades respiratorias. No es que hay nueve casos, creo que hay muchísimos más”. Además, el especialista vinculó el adelanto de la circulación a la movilidad por las fiestas y la globalización. “No tengo ninguna duda que va a ser lo mismo que en el hemisferio norte y va a ser antes de lo esperado”, afirmó respecto a la próxima temporada invernal.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que esta variante posee una mutación que la hace un 56% más contagiosa. En lugares como Nueva York, las internaciones por influenza subieron un 24% en una semana debido a este virus. En Argentina, la presencia de cuatro pacientes sin antecedentes de viaje sugiere una posible circulación local.

Ante este escenario, Debbag sostuvo: “No tengo dudas de que el Ministerio de Salud debe estar trabajando para que las vacunas antigripales lleguen anticipadamente y se lance una campaña amplia de inmunización, sobre todo para los grupos de riesgo”. El Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ya conformaron un comité de expertos para fortalecer la vigilancia. Las recomendaciones oficiales incluyen la vacunación, ventilación de ambientes, lavado de manos y el uso de barbijo ante síntomas.