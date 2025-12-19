La influenza A H3N2, denominada recientemente “gripe K”, es una variante del virus estacional de la gripe que ya circula en Argentina y genera preocupación por su capacidad de transmisión y cuadro clínico intenso, similar al de las gripes estacionales pero con síntomas más marcados.

Los síntomas principales que suelen presentarse

Fiebre súbita, por encima de 38 °C, que aparece de forma abrupta.

Tos persistente, generalmente seca y prolongada por varios días.

Malestar general y fatiga intensa, con sensación de agotamiento severo.

Dolores musculares (mialgias) y de cabeza acompañados de escalofríos.

Dolor de garganta y congestión o secreción nasal.

Aunque estos síntomas pueden parecerse a los de un resfriado común, la diferencia está en su intensidad y duración: la gripe H3N2 suele impactar con un inicio más brusco y un cuadro más severo que puede afectar la rutina diaria durante varios días.

Además, la gripe H3N2 se transmite con facilidad de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y la mejor forma de prevenirla sigue siendo la vacunación anual contra la gripe estacional, que ayuda a reducir tanto la incidencia de casos como las complicaciones graves.

Grupos de mayor riesgo

Adultos mayores.

Niños pequeños (menores de 5 años).

Embarazadas.

Personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes o problemas cardíacos.

El diagnóstico suele confirmarse mediante **pruebas rápidas de antígenos o PCR, especialmente en centros de salud cuando los síntomas son compatibles con la gripe estacional y se sospecha infección por H3N2.

Si bien la mayoría de las personas se recupera en una semana aproximadamente, la gripe H3N2 puede provocar complicaciones (como neumonía o infecciones secundarias) en quienes presentan factores de riesgo, por lo que la consulta médica temprana es clave ante cualquier signo de alarma.

Recomendaciones básicas de prevención: