Tras la difusión de audios que Luciano Castro intercambió con Sarah Borrell en España, Griselda Siciliani rompió el silencio en el programa de Moria Casán. La tercera en discordia brindó detalles sobre la intimidad que mantuvo con el actor entre los meses de octubre y diciembre.

Sobre la situación, la actriz manifestó: "Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad y no me interesa. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio".

Al referirse a su compañero, agregó: "Yo sé perfectamente quién es Luciano Castro. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así. No estoy con alguien que va a ser de otra manera".

A pesar de su tranquilidad, Siciliani reconoció que el aspecto público le resulta complejo: "La exposición sí me da fiaca, no es que me da lo mismo que hablen de mi novio ni de mi. Uno escucha cosas que no sé... lo nuestro no es poliamor ni pareja abierta ni nada de eso pero no quiero que me lo cuente".

Además, profundizó sobre el impacto mediático: "No es que todo me resbala, esto de lo mediático me mata. Nosotros tenemos una complicidad especial, la regla es no mentir pero nada más. Insisto, yo tengo dos carriles en mi mente: lo real de lo vincular, lo que me pasa a mí con el otro y después está lo público, lo masivo, que todos estén hablando de algo íntimo. Lo voy pensando todo el tiempo sobre la marcha".

La actriz también definió los pilares de su vínculo: "Tenemos complicidad y autonomía. Él es un otro que viene con sus cosas y no las voy a juzgar ni analizar. Siempre fue así, este tipo de hombre y lo conozco así". Incluso, bromeó sobre el tono de voz de Castro en los mensajes filtrados: "Me hubiera no escuchar ese audio porque es un meme. Ahora no puedo dejar de decirle 'Hola Guapa' cuando lo veo. Es gracioso... quisiera no haberlo escuchado en la vida porque es cómico".

Finalmente, aclaró su postura frente a los acuerdos de pareja: "Para que todos se queden tranquilos, en los acuerdos que nosotros tenemos no pasa nada. No es que pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más, no siento eso. Esta persona que elegí para compartir este momento de la vida, no la imagino de otra manera. Empatizo con esto de que le puede gustar otra persona".