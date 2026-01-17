La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro llegó a su final luego de varios días marcados por rumores de crisis y una fuerte exposición pública. Según trascendió en las últimas horas, fue la protagonista de Envidiosa (Netflix) quien tomó la iniciativa para aclarar los términos del vínculo y definir el rumbo de la pareja.

De acuerdo con la información brindada en el programa A la Tarde (América TV), la decisión se dio tras una charla privada en la que ambos se sinceraron sobre el futuro y el desgaste generado por la presión mediática. “Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión”, detalló el periodista Alejandro Castelo.

Si bien el proceso estaría atravesado por la tristeza, el actor habría aceptado la postura de su ahora expareja. “Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados”, afirmó el cronista del ciclo televisivo.

Actualmente, la distancia entre ambos no es solo emocional sino también geográfica. Mientras Siciliani se encuentra en Buenos Aires enfocada en el rodaje de la serie biográfica sobre Moria Casán, Castro permanece en la costa atlántica compartiendo tiempo con sus hijos.

En este contexto, trascendió que la actriz habría pedido total honestidad ante eventuales escándalos futuros para evitar nuevas sorpresas mediáticas. “Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro”, señalaron fuentes cercanas a la pareja.

Por el momento, ambos optaron por el silencio público y no realizaron declaraciones. Lo que comenzó como un apasionado reencuentro parece haber ingresado en un impasse de duración indefinida. “Hoy por hoy están separados, no sabemos lo que va a pasar. Griselda necesita tomarse este tiempo”, concluyó Castelo.