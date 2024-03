Guillermo Francella apoyó a Milei y sus medidas a 100 días de asumir: “No pierdo las esperanzas”

En el pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, Roberto Moldavsky invitó a Guillermo Francella. El actor dialogó con el equipo de Radio Mitre donde reflexionó sobre el gobierno de Javier Milei.

Respecto a la situación actual del país, Guillermo Francella admitió que está “con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”. “Sé que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, señaló el artista.

Publicidad

A su vez, en este análisis sobre la gestión de Javier Milei, mencionó: “Sabía que iba a haber contrastes, pero, a cien días, me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que, no pierdo las esperanzas de que esto- no sé con qué inmediatez-, pero que esto se modifique a favor del pueblo”.