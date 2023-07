Los sanjuaninos este domingo 2 de julio nuevamente deberán pasar por las urnas para elegir al próximo gobernador y vice por los siguientes 4 años. El acto democrático, según indica el Código Electoral, es obligatorio para toda persona mayor de 18 años, es por ello que quienes no asistan a los comicios y no puedan justificar su ausencia, deberán pagar una multa económica que asciende aproximadamente a los $3.000.

Si bien desde el Tribunal Electoral hasta el momento no definieron el monto exacto a pagar por no ir a votar, el Código Electoral establece una multa que va desde las de 200 a 600 unidades tributarias que se calcula según el precio del litro de nafta.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo esta multa no aplica a todas las personas que no asistieron a emitir su voto. Cada elector tendrá la oportunidad de justificar su ausencia. En caso de enfermedad, con la presentación de un certificado médico será suficiente. Similar situación sucede con aquellos que por temas laborales no puedan ir a votar.

Pasados los comicios, los electores tendrán hasta 90 días para acercarse por las oficinas del Tribunal Electoral para presentar los certificados o escritos, justificando la inasistencia.