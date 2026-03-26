El Ministerio de Gobierno de San Juan implementará un nuevo sistema de orientación en colectivos de la RedTulum con el objetivo de brindar asesoramiento directo sobre el uso del Boleto Escolar Gratuito a estudiantes, docentes y choferes. La iniciativa busca resolver dudas en tiempo real y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.

La medida fue presentada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien encabezó una reunión con el personal que cumplirá funciones como veedores dentro de las unidades. Estos agentes estarán identificados y capacitados para responder consultas tanto sobre la utilización del beneficio como sobre su gestión.

Según se informó, el personal tendrá presencia directa en los colectivos, lo que permitirá acompañar a los pasajeros durante el viaje y actuar ante posibles inconvenientes o confusiones con el sistema. También asistirán a los choferes frente a situaciones relacionadas con la aplicación del boleto.

Palma destacó que el objetivo es generar confianza y evitar conflictos, al asegurar que ningún estudiante o docente sea impedido de viajar. “Buscamos que la gente se sienta acompañada, por eso es importante que los vean arriba del colectivo. No vamos a permitir que bajen de un colectivo a ningún estudiante o docente”, afirmó.

Además, la funcionaria subrayó que el Boleto Gratuito implica un esfuerzo significativo por parte del Gobierno provincial, por lo que consideró clave garantizar su correcta implementación y acceso para quienes lo necesitan.

Del encuentro también participaron el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina; el director de Control del Tránsito, Gianfranco Orlando; y el director de Coordinación de RedTulum, Maximiliano Luján, quienes acompañarán la puesta en marcha de esta metodología.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones destinadas a fortalecer el sistema de transporte público y asegurar el acceso equitativo al beneficio, en un contexto de alta demanda por parte de la comunidad educativa.