¿Habrá trilogía? Israel Adesanya reflexionó sobre su rivalidad con Alex Pereira

Israel Adesanya y Alex Pereira tuvieron una feroz pelea en el ring y en la jaula, pero afuera todo es amor. Después de dos peleas de kickboxing y una pelea por el título de UFC, el africano finalmente derrotó al brasileño en UFC 287 en abril de 2023 para recuperar el campeonato de Peso Mediano y obtener su primera victoria en su serie de cuatro peleas. En las últimas horas, el mismo habló con Demetrious Johnson en MightyCast y no se guardó nada.

"Honestamente, es un luchador especial. Es un ser humano especial. Lo que ha hecho en este juego, en la lucha y también por su vida, siempre lo respetaré. Estoy agradecido por esos momentos porque a mí me enseñaron mucho sobre mí y hacia dónde puedo ir. Lo mismo con la pelea con Kelvin Gastelum , me hizo saber que puedo ir más. En ese, estaba listo para morir, pero en este, simplemente lo sabía: 'No hay manera, este tipo, lo juro por Dios, moriré... la cuarta vez es la vencida'", dijo Adesanya al comienzo.

Luego, el africano señaló: "Entonces supe: 'Israel, hay niveles. Puedes ir más. Puedes ir más. Así que estad atentos.' No pasarán otros siete años antes de que consiga a Sean Strickland. Estén atentos, ustedes miran. ¿Sabes cuándo sales? Ves todo porque eres muy consciente. Vi todo. Sabía que estaban Donald Trump, Kid Rock y Mike Tyson junto a Dana White. Sabía dónde estaba mi familia, sabía dónde estaba su familia".

Contundentes palabras de Israel Adesanya

"Este tipo, su primera pelea en China, pensé que había ganado. Cualquiera que haya visto la pelea, estos casuales no lo saben, esta plebe no lo sabe. Pensé que había ganado. Incluso él pensó que yo había ganado hasta que levantó la mano. Está bien. Segunda pelea, le estoy dando una paliza y él me atrapa. Y nuevamente, Nueva York, venciendo eso, lo sacudió, lo derribó, lo sujetó, lo golpeó y él me atrapa", aseveró "The Last Stylebender".

Para cerrar, Israel Adesanya mencionó: "Simplemente sabía que podía vencer a este tipo. No se trataba de demostrárselo a nadie más, se trata de mí mismo. Sé que puedo vencer a este tipo, así que en el último partido de Miami estaba en un lugar diferente. Tuve que aprovechar algo de oscuridad para ese campamento. La gente que me conocía, yo era diferente. Se trata de la historia. Así que ahora le gané una vez. Qué irónico, lo vencí una vez, pero mira esto: si peleo contra él otra vez, lo noqueo, ¿qué es eso? ¿Qué van a decir? 'Es 3-2. Ahora es el mejor de siete".