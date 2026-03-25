La adolescente de 17 años que había desaparecido en Córdoba junto a su hijo de un año fue encontrada en la provincia de Buenos Aires, y ambos se encuentran en buen estado de salud, según confirmaron fuentes de la investigación.

La joven había sido vista por última vez el domingo por la noche en la localidad cordobesa de Ballesteros, lo que activó un intenso operativo de búsqueda encabezado por la Fiscalía de Bell Ville, que pidió colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

Con el avance de la investigación, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de la adolescente mediante el análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones, lo que permitió seguir su rastro fuera de la provincia.

Finalmente, el trabajo permitió ubicarla en el partido bonaerense de Castelli, donde fue hallada junto a su hijo, cerrando así el operativo que mantenía en vilo a la comunidad.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, la joven habría viajado para encontrarse con un hombre mayor de edad, una línea que ahora forma parte de la investigación judicial para determinar las circunstancias de su desaparición.

El caso generó gran preocupación en Córdoba, donde vecinos y fuerzas de seguridad se movilizaron rápidamente tras la denuncia, en un contexto en el que cada dato era considerado clave para dar con ambos.

Ahora, con la aparición confirmada, la causa continuará para esclarecer qué ocurrió durante las horas en que estuvieron desaparecidos y si existió algún tipo de delito o situación de riesgo.