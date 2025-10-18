Mientras continúa la mirada internacional para garantizar el cese al fuego en la Franja de Gaza, el movimiento palestino Hamas confirmó este sábado que a las 22 horas de este sábado (horario local) devolverá a Israel los restos de otros dos rehenes. Por la mañana del sábado, se entregaron también los restos de Eliyahu Margalit, de 75 años.

Si bien no se confirmó la identidad de los prisioneros, se conoció que nuevamente entregará los cadáveres a la Cruz Roja para que los ponga a disposición del Ejército de Israel. Hamas tendría otros 16 cuerpos de rehenes, de los cuales solo uno -el de Hadar Goldin, capturado en 2014- no corresponde a capturados en el ataque del 7 de octubre del 2023.

Hasta el momento, son 11 cuerpos los devueltos por Hamas a Israel. Sin embargo, el instituto Abu Kabir registró que uno de ellos no correspondía a ningún rehén. Incluso, el propio grupo islamita le informó a las autoridades israelíes que no tenía en su posesión todos los cadáveres. Por caso, este viernes se conocieron imágenes de grandes excavadoras en la localidad de Jan Yunis, al sur de Gaza, en donde se estaría rastreando el cuerpo de un rehén fallecido al colapsar el túnel en el que permanecía secuestrado.

Devolvieron los restos de un rehén de 75 años

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó este sábado la identificación y entrega de los restos de un rehén restituido el viernes por Hamás. Los mismos pertenecen a Eliyahu Margalit y ya fueron entregados a su familia.

Según el comunicado castrense, Margalit murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que desencadenó la guerra en Gaza.

El hombre, que tenía 75 años en el momento de su muerte, fue secuestrado en los establos del kibutz de Nir Oz, una comunidad agrícola que está muy cerca de la frontera con la ciudad.

Tenía una esposa, tres hijos y nietos: su hija, Nili, también fue secuestrada y devuelta como parte del acuerdo de liberación de rehenes en noviembre de 2023.