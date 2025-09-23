Harry Styles corrió un maratón, sorprendió a todos y marcó un gran tiempo

El cantante y compositor británico Harry Styles ha vuelto a ser noticia, pero esta vez lejos de los escenarios. El artista de 31 años se ha convertido en una figura destacada de la Maratón de Berlín 2025 al completar los 42,195 kilómetros en un tiempo notable de 2 horas, 59 minutos y 13 segundos. Con este resultado, el astro musical no solo superó su marca personal, sino que también rompió la codiciada barrera de las tres horas, un objetivo simbólico para la mayoría de los corredores amateurs. Para sorpresa de muchos, el cantante participó en la carrera bajo el seudónimo "Sted Sarandos".

La presencia de Styles en la capital alemana se dio en el contexto de una de las maratones más grandes y rápidas del mundo, con 80,000 participantes. El recorrido, que atraviesa puntos icónicos de Berlín como la Puerta de Brandeburgo, brindó las condiciones ideales para el desempeño del artista. Para evitar ser reconocido, el cantante optó por una vestimenta llamativa (camiseta azul, pantalón negro y zapatillas naranjas) y se cubrió la cabeza con un pañuelo, una táctica que ya ha utilizado en otras apariciones públicas. Sin embargo, su identidad fue revelada por una fan page que lo identificó gracias a su número de corredor, el 31261.

Un desempeño sorprendente y un momento inspirador

El rendimiento de Harry Styles fue equilibrado a lo largo de la prueba, manteniendo un ritmo promedio de cuatro minutos por kilómetro. Completó la primera mitad del recorrido en 1:29:08 y la segunda en 1:30:06, lo que lo ubicó en el puesto 2,241 en la clasificación general y en el lugar 524 dentro de su categoría de edad. Al cruzar la meta, la sorpresa fue total: los altoparlantes del evento celebraron su llegada reproduciendo una de sus canciones.

Tras la carrera, el músico compartió un momento inspirador con el atleta paralímpico Richard Whitehead, quien se mostró incrédulo y entusiasmado en Instagram con una foto junto al cantante y el mensaje: "¡2:58 en Berlín con mi amigo! ¿Alguien lo conoce?". Este encuentro reflejó el espíritu de superación que une a ambos deportistas.

El atletismo, un escape para Styles

La incursión de Harry Styles en el atletismo no es nueva. En marzo de 2025, participó en la Maratón de Tokio, donde registró un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos. En esa ocasión, también fue descubierto por fanáticos que publicaron videos de él corriendo y saludando a la multitud. Su pasión por el deporte parece ser una forma de equilibrar su vida profesional y personal, utilizando el ejercicio como una herramienta para mantenerse en forma física y mental. El uso de disfraces y seudónimos, como el bigote y los anteojos que usó en la asunción del Papa León XIV en mayo de 2025, demuestra su deseo de mantener su privacidad.

El caso de Styles se suma a una creciente lista de celebridades que se atreven a desafíos de alto nivel, como Colin Farrell o Jennifer Connelly. Esto evidencia que el fenómeno de las celebridades que utilizan el deporte como un espacio para desafiar sus límites y conectar con una pasión personal se ha consolidado como una tendencia.