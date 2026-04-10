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Helado de vainilla cremoso en 10 minutos con solo tres ingredientes
POR REDACCIÓN
El helado de vainilla, uno de los sabores más clásicos, puede hacerse en casa en apenas 10 minutos y con solo tres ingredientes, logrando una textura cremosa sin necesidad de utilizar máquina.
Los ingredientes para preparar helado cremoso de vainilla para ocho personas son estos:
- 500 mililitros de crema de leche
- 15 mililitros de esencia de vainilla
- 400 gramos de leche condensada
El primer paso es batir la crema bien fría hasta que tome aire y adquiera consistencia. Este proceso es clave para lograr la cremosidad final del helado.
Luego se incorporan la leche condensada y la vainilla, pero el punto más importante está en cómo se mezclan los ingredientes. Se recomienda hacerlo con espátula y movimientos envolventes, para no perder el aire incorporado y evitar que la mezcla se vuelva pesada o con partes duras.
Una vez integrada, la preparación se lleva a un recipiente y se coloca en el freezer durante unas seis horas hasta que tome consistencia.
Como truco extra, a mitad del proceso de congelado se puede retirar el helado y mezclarlo suavemente nuevamente, lo que ayuda a mejorar aún más la textura final.
De esta manera, con pocos pasos y sin equipamiento especial, es posible lograr un helado casero cremoso, versátil y personalizable con distintos agregados como frutas, chocolate o frutos secos.