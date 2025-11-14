El violento escrache ocurrido en el barrio Frondizi, en Rivadavia, terminó con un auto incendiado, varios heridos y dos personas aprehendidas, según confirmó el comisario Ricardo García, jefe de la comisaría 23. El estallido se produjo tras la denuncia de abuso sexual contra una menor de 13 años, lo que habría desatado la reacción de un grupo numeroso de vecinos durante la madrugada.

En su reconstrucción del episodio, García explicó en radio Sarmiento que “familiares de la menor se dirigieron al domicilio del presunto agresor, donde se produjeron forcejeos y golpes, además de la quema de un vehículo”. Añadió que el hecho comenzó alrededor de “las 2:10 de la noche” y que tanto la víctima como el acusado viven en la misma zona. “La denuncia está en curso en Anivi y refiere a un presunto abuso cometido por una persona mayor de edad”, señaló.

El comisario detalló que entre 25 y 30 personas participaron del ataque, lo que obligó a una intervención urgente. “Algunos vecinos fueron asistidos por quemaduras al intentar apagar el vehículo, y el padre del presunto victimario sufrió un corte en el ojo tras ser agredido con una piedra”, indicó al describir el nivel de violencia que alcanzó la confrontación.

Respecto al avance del caso, García informó que la UFI genérica tomó intervención inmediata y que la causa quedó caratulada como lesiones con daños. “Hubo dos personas aprehendidas contravencionalmente por agresiones en la vía pública. Si se identifica a más responsables, la fiscalía determinará si corresponde la detención”, agregó.

En cuanto al presunto abusador, de unos 19 años, el jefe policial confirmó que no se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el ataque. “Desconozco si ya fue detenido, porque la denuncia y su avance están en manos de Anivi”, explicó, remarcando que aún faltan precisiones sobre su paradero.

Por prevención, permanece una consigna policial en la cuadra afectada. García afirmó que la situación está contenida tras dialogar con los vecinos. “Les explicamos que actuar por mano propia constituye otro delito. No hubo nuevos incidentes desde entonces y seguimos con declaraciones, inspecciones y análisis de cámaras para identificar a los involucrados”, cerró.