El trío Héroe Lírico Pop volverá a presentarse en San Juan el próximo jueves 14 de mayo, cuando desembarque en el Teatro Sarmiento con “Cinema Lírico”, una propuesta que combina el universo del lírico pop con algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine.

La función comenzará a las 21 y marcará el regreso del grupo a la provincia luego del paso de “Noche Lírica Italiana”, espectáculo con el que recorrieron el país y que fue distinguido como producción de interés cultural.

Integrado por Federico Picone, Alejandro Falcone y Sebastián Russo, el conjunto propone en esta oportunidad un recorrido musical y visual por clásicos cinematográficos como The Godfather, Cinema Paradiso, Casablanca, Titanic, Pretty Woman, Back to the Future y The Phantom of the Opera, entre otros títulos icónicos.

Un espectáculo pensado desde la nostalgia

Según explicó Alejandro Falcone a DIARIO HUARPE, la idea detrás de “Cinema Lírico” fue construir un show capaz de despertar recuerdos y emociones ligadas a películas que atravesaron distintas generaciones.

“El público se va a encontrar con reversiones al lírico pop de las canciones más famosas de las películas más icónicas de la historia del cine”, señaló el cantante. Además, destacó que la puesta incorpora pantallas multimedia y escenas audiovisuales que acompañan cada interpretación. “La gente revive, recuerda, se emociona, se ríe. Es una paleta de emociones maravillosa”, aseguró.

Dos años de trabajo y más de 250 canciones seleccionadas

Falcone reveló que la preparación del show demandó cerca de dos años y una extensa etapa de preproducción mientras el grupo continuaba de gira con su espectáculo anterior.

“La primera selección fueron 250 canciones. Fue muy difícil reducirlo”, contó. Finalmente, el repertorio quedó conformado por 54 títulos condensados en distintos medleys y segmentos musicales que permiten atravesar varias películas en pocos minutos.

“Armamos enganchados donde hacemos estrofa y estribillo y pasamos a la siguiente canción. Eso genera una dinámica muy intensa y constante”, explicó.

La propuesta mezcla momentos emotivos, humor e interacción con el público. “Siempre terminamos bajando del escenario y cantando con la gente. Se transforma en una verdadera fiesta del lírico pop”, sostuvo.

La identidad latinoamericana del lírico pop

Durante la entrevista, Falcone también reflexionó sobre la identidad artística del grupo y la forma en que buscan diferenciarse de las grandes referencias europeas del género, como Andrea Bocelli, Il Divo e Il Volo.

“Nosotros somos como los ‘Milo Jota’ del lírico pop”, definió entre risas, al explicar que el proyecto intenta incorporar elementos culturales argentinos y latinoamericanos a una tradición musical históricamente ligada a Europa. “Mandamos chacarera al lírico pop”, resumió. “Somos los primeros representantes de Argentina y Latinoamérica dentro de este estilo, y eso hace que inevitablemente aparezca nuestra cultura y nuestra identidad”.

En ese sentido, recordó además el proyecto musical impulsado por el grupo en las Islas Malvinas, donde grabaron un himno por la paz junto a Ricardo Mollo, líder de Divididos.

Un regreso esperado en San Juan

El vínculo entre Héroe Lírico Pop y el público sanjuanino se consolidó con las sucesivas visitas del grupo a la provincia. “San Juan siempre nos recibió con los brazos abiertos”, afirmó Falcone.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles en boletería del teatro y a través de Entrada Web. Los valores oscilan entre $37.000 y $47.000, con promociones de hasta tres cuotas sin interés para tarjetas Visa y Mastercard.