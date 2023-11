A dos días de la final de la Copa Libertadores, los hinchas xeneizes comienzan a copar Río de Janeiro. La previa del partido entre Boca y Fluminense se está viviendo con mucha intensidad y por parte de los brasileños, particularmente los barrabravas, están tomando una actitud deshonesta hacia los hinchas argentinos que fueron a disfrutar unos días y apoyar al club de sus amores.

Los hinchas del Flu agredieron mediante una estampida a varios argentinos que se encontraban disfrutando de la playa en Copacabana. A su vez, la policía del lugar, lejos de apaciguar las aguas, comenzó a reprimir con agresiones y balas de goma a los xeneizes.

Los videos no tardaron en viralizarse en las redes sociales y se muestra como los hinchas cariocas agredían a la gente que se encontraba con camisetas de Boca, incluidas familias. El nutrido grupo de barras del Fluminense marchó por las calles cantando canciones de su equipo y luego fueron a increpar a los hinchas de Boca.

El periodista de TNT Sports Ignacio Berzuk, quien estaba presente en el lugar y comentó que “han robado carteras, han agredido a las mujeres, a niños y a los hombres. A todos. La policía brilló por su ausencia, tardaron en llegar siete minutos. No había ningún policía alrededor de la gente de Boca. En el Fan Zone estaban los hinchas del Fluminense al lado de los de Boca”, continuó el cronista desde Río de Janeiro.

En otro de los crudos testimonios de los simpatizantes de Boca agredidos por la barra del Fluminense, un fanático que viajó desde México rompió en llanto: “Es hora de parar con esto. Esto no es fútbol. No nos metimos con nadie y vinieron a quitarnos todo. Nos robaron carteras, nos pegaron y nos revolearon sillas y palos, de todo. No viajamos para que nos acribillen a golpes”.