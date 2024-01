Graznido de aves, ladridos de perros, esa sensación de una noche muy calma antes del rugido... Todas esas sensaciones que los sobrevivientes del terremoto que azotó San Juan el 15 de diciembre de 1944 sintieron fueron representadas en el Museo de Historia Urbana (MHU) de Capital. Con una intervención sonora, los presentes pudieron rememorar aquello que se vivió hace 80 años. Para recordar a las víctimas y toda la reconstrucción que atravesó la provincia en los años posteriores, se prendieron 80 velas.

El MHU realizó una última intervención de la conmemoración del 80 aniversario del terremoto de 1944, que con su escala de 7.4 en escala Richter destruyó completamente la Ciudad de San Juan y sus alrededores. Por la cantidad de años transcurridos, quizá hoy por hoy son pocos los sobrevivientes que pueden recordar y contarle de voz propia a las nuevas generaciones lo que sucedió aquella noche y este tipo de intervenciones hacen que se reviva un poco lo que sucedió. El ejemplo más cercano a este evento sísmico fue el terremoto del 2021, que fue de una escala 6.4.

Publicidad

La intervención sonora. Foto: DIARIO HUARPE.

La intervención fue sonora, que produjo fuertes vibraciones en el piso de la institución y retrató el ambiente que se vivió esa noche de 1944. La emoción de los presentes y la piel “crespita” se sintió a flor de piel.

En este contexto, una vez culminada la parte artística, los presentes prendieron 80 velas dispersas en todo el MHU. Esto, para recordar a las más de 10.000 víctimas que perdieron la vida hace 80 años y poner en valor la reconstrucción de la ciudad en los años posteriores.

80 velas por 80 años. Foto: DIARIO HUARPE.

“Solidaridad y resiliencia” las cualidades que marcaron una época que permitieron reconstruir en tiempo récord la ciudad, con los cánones de seguridad más altos de toda la Argentina y con una modernidad poco antes vista. La intendenta de Capital, Susana Laciar, remarcó estas características y aseguró que estos valores son los necesarios para que tanto la provincia como la ciudad resurjan de la crisis económica actual.

“Nos toca en este momento despertar, así como despertó San Juan, florecer la Ciudad de San Juan. Y eso se logra de esta sola manera, con solidaridad, con mucha humildad, con mucha empatía, con un espíritu de común unión, que no haya diferencia. En ese momento no había diferencia ni de clases sociales, ni de profesiones. No había diferencia. Todos juntos estaban en pos del bien común. Que hoy esas diferencias no sean las que prevalezcan, sino que todos juntos luchemos en pos de ese bien común que merece cada vecino”, dijo Laciar al respecto.