La cantidad exacta de horas que una persona debe dormir no es una cifra universal, sino que depende de múltiples factores biológicos, culturales y personales. Aunque la recomendación más extendida sugiere que los adultos deben descansar entre siete y nueve horas por noche, lo esencial es priorizar la calidad y la regularidad del sueño para mantener un buen estado físico y mental.

La American Heart Association ha incluido el sueño adecuado entre los ocho hábitos clave para proteger la salud cardiovascular, colocándolo al mismo nivel que una alimentación equilibrada y la actividad física. Según esta entidad y diversos especialistas, dormir entre siete y nueve horas contribuye a disminuir el riesgo de obesidad, hipertensión, accidentes cerebrovasculares e infartos agudos de miocardio. Además, un descanso suficiente fortalece el sistema inmunológico y regula hormonas relacionadas con el apetito, el estrés y otras funciones vitales del organismo.

El sueño reparador también influye positivamente en el estado de ánimo, la concentración y el rendimiento cognitivo. Sin embargo, no basta con acumular horas en la cama; la calidad del sueño, especialmente la cantidad de sueño profundo (fase N3), es determinante. Durante esta etapa, el cuerpo refuerza el sistema inmunológico, consolida recuerdos y produce hormonas esenciales. La falta de sueño profundo está vinculada con un mayor riesgo de sobrepeso, alteraciones emocionales y bajo rendimiento mental. Dormir más horas no compensa la ausencia de este descanso profundo, pues solo un sueño de calidad permite recuperar el equilibrio.

Roger Washington, director médico de Sleep to Live Well Foundation, señala que “el cuerpo prioriza el trabajo más importante apenas nos dormimos”. Por ello, detectar la falta de sueño profundo es fundamental, y los especialistas recomiendan consultar a un experto si persisten síntomas relacionados con este déficit.

La necesidad de horas de sueño varía entre individuos. Tony Cunningham, psicólogo clínico y director del Centro para el Sueño y la Cognición de Boston, explica que algunas personas requieren solo cinco o seis horas debido a su biología, mientras que otras pueden necesitar hasta once horas para sentirse descansadas. Los llamados “dormidores cortos”, que representan aproximadamente el 5% de la población, pueden rendir plenamente con cinco horas de sueño. En contraste, quienes precisan más de nueve horas deben respetar sus necesidades particulares.

La edad también influye en la duración y calidad del sueño. Niños y adolescentes necesitan más horas, mientras que los adultos mayores suelen experimentar cambios en el descanso.

Un estudio internacional realizado por la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Victoria reveló que la duración ideal del sueño varía según el país y las normas culturales. Por ejemplo, en Japón el promedio es de seis horas y dieciocho minutos, en Francia casi ocho horas, y en Canadá siete horas y 27 minutos. América Latina se encuentra en un punto intermedio. Las personas que duermen acorde a las normas culturales de su país tienden a gozar de mejor salud, lo que sugiere que las recomendaciones deben adaptarse a la cultura y no imponer un estándar global.

El profesor Steven Heine, autor principal del estudio, afirmó que “no existe una cantidad de sueño que funcione para todos”. En los 20 países analizados, diferentes duraciones del sueño se asociaron con una salud óptima, y quienes respetaban las normas culturales mostraban mejor bienestar.

Por último, especialistas proponen métodos prácticos para que cada persona descubra su cantidad ideal de sueño. Más allá de la cantidad, un sueño profundo y reparador es una inversión directa en la salud física, mental y emocional, mejorando la calidad de vida.