En un momento clave para las aspiraciones internacionales de Argentina, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, brindó este martes un contundente respaldo a la gestión de Javier Milei. Durante un evento del Instituto de Finanzas Internacionales, el funcionario de la administración de Donald Trump calificó las reformas económicas locales como un “éxito fantástico” y un "éxito rotundo".

“Argentina está acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron a este gobierno. Hay optimismo allí”, evaluó Bessent ante la mirada de los principales referentes financieros globales.

Un guiño clave ante el FMI

Las declaraciones del funcionario norteamericano no son casuales. Llegan mientras el Ministerio de Economía de la Nación continúa las negociaciones con el FMI para destrabar un desembolso de US$1.000 millones, tras la segunda revisión del programa. El punto de mayor roce con los técnicos del organismo es, precisamente, la meta de acumulación de reservas que no se cumplió durante el 2025.

Bessent también aprovechó para felicitar a la conducción de Kristalina Georgieva por su postura frente al país. “El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina”, afirmó, reforzando la alianza estratégica entre Washington y Buenos Aires.

La previa de la inflación y el escenario geopolítico

El aval de la Casa Blanca llega apenas horas antes de que se publique el dato oficial de inflación de marzo. Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, el índice mostrará una nueva aceleración y se ubicará por encima del 3%, lo que pone a prueba la paciencia del mercado.

Mientras tanto, en el plano político, crece la expectativa por un posible encuentro presencial entre Javier Milei y Donald Trump, quienes podrían mostrarse juntos próximamente en Israel, consolidando un eje político que Bessent no dudó en destacar.

Finalmente, el secretario del Tesoro comparó el proceso argentino con la normalización que el FMI busca ahora en Venezuela tras la remoción de Nicolás Maduro. "Creo que desempeñaremos un papel muy importante allí", sentenció, dejando en claro que el modelo de reformas de la región cuenta con el visto bueno absoluto del Tesoro estadounidense.