Mauricio Macri encabeza este miércoles una cumbre del PRO en la sede nacional del partido, ubicada en la calle Balcarce, con la participación de los 24 presidentes distritales y los principales referentes legislativos. La convocatoria al Consejo Nacional tiene como objetivo definir la estrategia del espacio en medio de tensiones internas y el reacomodamiento político frente al Gobierno de Javier Milei.

Desde el entorno del expresidente confirmaron que se tratará de una reunión ampliada, donde se debatirá el rol del PRO en el Congreso y su vínculo con La Libertad Avanza. “Interbloque no, vamos a seguir separados”, anticiparon fuentes cercanas a Macri a TN, dejando en claro que el partido buscará mantener su autonomía, aunque seguirá acompañando las principales políticas del oficialismo.

El encuentro llega luego de una serie de fugas de legisladores hacia el bloque libertario, hecho que generó malestar dentro del PRO. “Fue un gesto innecesario, a cinco días de haber ganado juntos. Los ayudamos en el peor momento, cuando las papas quemaron”, expresó un dirigente muy cercano al titular del partido. Otro referente agregó que “esto es un movimiento del Gobierno para intentar bajarle valor al PRO”.

A nivel institucional, el partido atraviesa un debate interno sobre su identidad y futuro político. En ese sentido, María Eugenia Vidal, quien no integró las últimas listas legislativas, sostuvo: “No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo. No creo en perder la identidad ni los valores”. La exgobernadora acompañó recientemente a Macri en el cierre anual de su fundación Hacemos, una señal de respaldo político en un momento sensible.

La cumbre también servirá para analizar el vínculo cambiante entre Macri y Milei, una relación que tuvo momentos de acercamiento y distanciamiento. En las últimas semanas ambos compartieron una cena en Olivos, pero el expresidente envió luego un mensaje crítico tras la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Pese a ello, el nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior ayudó a recomponer parcialmente el diálogo.

De cara al futuro, Macri ratificó que el PRO tendrá candidato propio en 2027 y aseguró que “el PRO está más vivo que nunca”, en un intento por reforzar la cohesión interna del partido frente al avance libertario. En el Congreso, el jefe del bloque, Cristian Ritondo, coincidió en mantener cierta distancia institucional: “Estamos bien como estamos, cuidando las identidades. Hemos votado juntos el 85% de las cosas”, afirmó.

Mientras tanto, el PRO buscará proyectar una imagen de unidad y fortaleza política, consciente de que su papel como aliado crítico del Gobierno será determinante en los próximos meses legislativos.