En la previa de Semana Santa, los huevos de Pascua se transforman en protagonistas de las mesas sanjuaninas, y hacerlos en casa se consolida como la opción elegida por familias y emprendedores locales. DIARIO HUARPE visitó dos locales del centro de la ciudad para relevar los precios de los insumos y estimar cuánto cuesta elaborar un huevo tradicional en 2026. Según el relevamiento, los costos arrancan desde $8.970, variando según el tamaño, los rellenos y los materiales utilizados.

Uno de los comercios consultados fue Un Poco Loco, ubicado en Mendoza 31 Sur, donde la empleada Bárbara Oropel indicó que “un huevo de Pascua artesanal está a partir de $8.900”. En las promociones del local se incluyen los insumos básicos. Entre las opciones disponibles, mencionó combos que reúnen chocolate, moldes, confites, huesitos, azúcar impalpable y manga, un elemento necesario para la elaboración.

Los confites para el rellenos del huevo de Pascua. (Foto: DIARIO HUARPE)

En dicho local, el kilo de chocolate se comercializa a $12.100, mientras que las tabletas de medio kilo cuestan $6.100, con sabores semiamargo, blanco y con leche, siendo este último el más solicitado actualmente. Los confites se ubican en $4.230, el azúcar impalpable parte de $1.000 por 500 gramos, y los moldes van desde $590 hasta $3.700, según tamaño, pudiendo alcanzar hasta $7.133 en formas especiales como capibaras, pelotas de fútbol o Labubu. Bárbara señaló que “el molde que más se está llevando es el molde chato”.

Hay moldes con distintas formas de personajes de dibujos animados para niños y niñas. (Foto: DIARIO HUARPE)

El relevamiento también incluyó a Dulce Josefina, sobre avenida Libertador. Allí, la encargada Luciana Arias explicó que “hacer el huevo en casa es más rentable que comprarlo”. Detalló que medio kilo de chocolate se consigue a $6.200, mientras que el kilo de chocolate cuesta $12.200. “Por ejemplo, un huevo número 8 se elabora con unos 100 gramos, lo que permite obtener varias unidades a partir de un kilo”, indicó.

Hay moldes de distintos tamaños, aunque el Nº 8 es el más elegido y es la medida estándar. (Foto: DIARIO HUARPE)

En ese comercio, el azúcar impalpable se vende a $2.300 el kilo, los confites a $800 los 100 gramos y los rocklets a $1.100 en la misma presentación. Los moldes parten desde $1.000 y pueden alcanzar los $7.000 en tamaños más grandes. “Hoy en día están saliendo mucho los huevos chatos y los huevos chiquitos”, coincidió Arías con el otro local.

El chocolate con leche es el más elegido para hacer huevos de Pascua. (Foto: DIARIO HUARPE)

De esta manera, el relevamiento muestra que el costo de elaborar huevos de Pascua en casa en San Juan varía según los insumos elegidos, pero parte de un piso cercano a los $9.000 para un producto básico.

Huevos rellenos, una tendencia que crece

En ambos comercios señalaron que los huevos rellenos ganan protagonismo este año, con una mayor demanda de opciones personalizadas.

En Dulce Josefina, la crema de pistacho se comercializa a $11.000 el frasco de 350 gramos. "Es la que más se llevan, tiene una salida muy favorable", comentó la encargada. También se destacan otras opciones como el dulce de leche, que cuesta alrededor de $4.500 el kilo; mini Oreo, $2.200 los 200 gramos; y distintas pastas para combinar, como Nutella o pasta de maní.

Los huevos de Pascua rellenos de pistachos, chocolate, dulce de leche y cremas ganan terreno.

En Poco Loco, los rellenos tienen un valor que arranca desde $5.300, incluyendo opciones como chocolate con maní y Bon o Bon, mientras que el relleno de chocolate Águila y Nutella cuesta $5.700. El dulce de leche se vende a $3.700 el kilo.

Ventas, con buen ritmo

En la antesala de Semana Santa, ambos comercios resaltaron que registran un movimiento sostenido.

Desde Un Poco Loco, Oropel señaló que “hay bastantes ventas de chocolates” y remarcó que “se llevan mucho lo que son combos o cajas para emprendedores”.

Los comercios destacan ventas por encima de lo previsto en Pascua. (Foto: DIARIO HUARPE)

En la misma línea, desde Dulce Josefina destacaron el nivel de demanda. “Gracias a Dios hay bastante ventas; ahora nos estamos quedando prácticamente sin mercadería”, afirmó Arias, en relación al volumen de ventas registrado en los últimos días.

En cuanto a precios, ambos comercios mantuvieron en niveles similares al año pasado. “El aumento fue mínimo; no se nota mucho la diferencia”, indicó Oropel. Por su parte, Arias agregó que “no es mucha la diferencia respecto al año pasado, entre $1.000 o $2.000”.