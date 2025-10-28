Mundo > En alerta máxima
Huracán Melissa: evacuaciones masivas en Cuba y preparativos en Jamaica
POR REDACCIÓN
El huracán Melissa se acercaba a Jamaica este martes como un fenómeno catastrófico de categoría 5, con vientos sostenidos de 280 km/h, marcando la tormenta más fuerte en la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años. La tormenta se esperaba que tocara tierra temprano, cruzando diagonalmente la isla y avanzando hacia Cuba, donde las autoridades evacuaron a más de 600.000 personas.
En Jamaica, los lugareños se preparan con miedo y precaución. Se han reportado deslizamientos de tierra, caída de árboles y cortes de energía incluso antes de la llegada del huracán. Muchos residentes optaron por refugiarse en sus hogares pese a las órdenes de evacuación en zonas propensas a inundaciones, mientras autoridades advierten que la limpieza y evaluación de daños serán lentas.
Las marejadas ciclónicas, de hasta 4 metros en la costa sur, llevaron a hospitales a trasladar pacientes de primer a segundo piso, según informó el ministro de Salud, Christopher Tufton. El gobierno desplegó más de 50 generadores para garantizar servicios básicos después de la tormenta, y exhorta a la población a almacenar y racionar agua.
En Cuba, las autoridades implementaron evacuaciones masivas en las provincias más afectadas, incluyendo Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma, y emitieron alertas de tormenta tropical para Las Tunas. Se esperan lluvias de hasta 51 centímetros y marejadas significativas a lo largo de la costa.
La tormenta ya dejó siete víctimas en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, mientras los equipos de emergencia se preparan para responder a posibles daños y desplazamientos masivos. Se pronostica que Melissa continuará su trayectoria hacia el noreste tras impactar en Cuba, dirigiéndose hacia el sureste de las Bahamas.
Los expertos alertan sobre la magnitud de la tormenta y llaman a extremar precauciones. “Muchos nunca han experimentado algo como esto antes, y la incertidumbre es aterradora”, señaló Colin Bogle, asesor de Mercy Corps en Kingston, reflejando el temor y la preparación de la población ante uno de los huracanes más poderosos registrados en la región.
