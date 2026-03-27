Ian Lucas habló como nunca de la escandalosa separación de Evangelina Anderson

Tras el cierre de MasterChef Celebrity, la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson llegó a su fin en medio de una fuerte polémica. El conflicto escaló cuando ella negó el vínculo, a pesar de que Yanina Latorre expuso fotografías de ambos besándose. El motivo de este hermetismo residiría en que Lucas tiene 27 años recién cumplidos y los hijos de la modelo son sus seguidores, por lo que ella prefirió no mezclar los ámbitos.

Durante su visita al programa SQP este jueves 26, el joven profundizó sobre lo vivido y la situación familiar de la conductora. “Yo siempre respeté la situación de ella, que estaba en medio de un divorcio, yo conocí a los tres hijos, divinos, ella también súper buena personas”, manifestó el influencer al recordar el trato recibido.

Respecto a la falta de un anuncio oficial sobre el romance, Lucas fue contundente: “Esto es un tema cerrado, pero lo que digo es que yo nunca quise el blanqueo, esas cosas, porque nunca fuimos novios. Yo sigo el juego, pero siempre pedí no quedar yo como un gil”.

El vínculo también involucró a su entorno cercano, ya que su madre llegó a conocer a Anderson durante su presentación en el estadio de Vélez. “Ellas se llevaban bien, se conocieron cuando hice el Vélez”, detalló el joven.

Al ser consultado sobre cómo fue ese encuentro, aclaró que no hubo una presentación formal de su parte: "No, yo estaba en el escenario. Estaba en otro lado. Se presentaron ellas". Finalmente, reveló que tras desbloquearla en redes sociales, ella le escribió para su cumpleaños el 14 de marzo: “Le respondí el mensaje y no hablé más, pero está todo bien”, sentenció.