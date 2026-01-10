Icardi se quiso hacer el romántico con la China, se equivocó y le dedicó un mensaje a Wanda

Al cumplirse un año del primer posteo con el que blanquearon su noviazgo, Mauro Icardi le dedicó una carta de amor a la China Suárez en sus redes sociales. Aunque la publicación buscaba celebrar la estabilidad de la pareja, un elemento inesperado vinculado a Wanda Nara desvió la atención y generó comentarios cruzados inmediatos entre los seguidores de la empresaria.

El revuelo se originó en un carrusel de imágenes que incluía una postal de ambos en un paseo en barco. En esa foto quedó visible, en primer plano y de manera involuntaria, el tatuaje que el jugador tiene en su antebrazo con el rostro de su exesposa. Las redes no perdonaron el "error" de Icardi al no haber ocultado la imagen de Nara, provocando una catarata de reacciones en Instagram y X.

Desde el entorno virtual de Wanda Nara, los usuarios interpretaron el descuido como una muestra de que “el pasado sigue presente”, incluso en un momento de reafirmación para la pareja actual. Este episodio suma un nuevo capítulo a su historia mediática, mientras trasciende que los protagonistas podrían regresar pronto a la Argentina para cumplir con diversos compromisos profesionales, televisivos y familiares.