Ideas originales para lucirte en la cocina con masa de hojaldre

Con los ingredientes de siempre y un poco de ingenio, las tartas pueden ganar mil puntos en presentación para formar parte de una mesa especial en cualquier celebración o reunión sin trabajar de más.

La influencer gastronómica italiana Samanta Puleo, de @ilmiopiattoacolori, afirma que sus propuestas utilizan rellenos rápidos para que realmente no haya mucho gasto de tiempo o dinero y aclara que los mismos se modifican a gusto.

Para garantizar el éxito, ella comparte tres consejos de oro que consisten en elegir la mejor masa de hojaldre posible, utilizar cuchillos filosos que no aplasten el hojaldre y controlar el horno manteniéndolo en 180 grados centígrados para obtener un dorado parejo sin que se queme en la base.

Una de las opciones para impactar es la tarta estrella, elaborada con dos tapas de tarta hojaldradas y redondas, 200 gramos de ricotta con sal y ralladura de medio limón, 200 gramos de queso semiduro rallado y 200 gramos de jamón cocido.

El armado comienza colocando una masa en una asadera aceitada o con papel de horno para luego untarla con la ricotta sin llegar a los bordes y ubicar encima el queso y las fetas de jamón. Tras cubrir con la masa restante y unir los bordes, se debe marcar un círculo en el centro con una taza y realizar cortes con un cuchillo filoso para dividir la superficie en 16 partes iguales. Luego se toman dos partes contiguas, se enroscan sobre sí mismas y se unen presionando para formar la estrella que se pincela con huevo batido y semillas antes de hornear a temperatura media entre 25 y 30 minutos.

Otra alternativa es la corona de papa, salame y queso que requiere una tapa de masa hojaldrada, entre 350 y 400 gramos de papas cocidas con sal y aplastadas, 200 gramos de salame en cubitos, 100 gramos de queso para sándwich, 100 gramos de queso crema, un huevo, hierbas aromáticas y pimienta.

Para su confección, se extiende la masa en una asadera aceitada y se coloca un cuenco redondo en el centro para esparcir alrededor el puré de papas, el queso crema, el salame, el queso en cubitos y las hierbas. El proceso continúa doblando el borde exterior hacia adentro, retirando el cuenco y realizando cortes en el centro para formar ocho gajos.

Las puntas de estos gajos se llevan hacia afuera y se unen al borde del hojaldre con una leve presión. Finalmente, se pinta con huevo batido y se cocina en horno precalentado a 180 grados centígrados durante 25 a 30 minutos hasta que dore.