Ideas simples para pizzas gourmet en casa: el paso a paso

No es necesario recurrir a masas complejas para lograr un plato con aire de restaurante en el hogar. Jimena Monteverde sugiere dos combinaciones efectivas para transformar una preparación básica en una versión gourmet utilizando ingredientes sencillos. Según la cocinera, "A veces, solo hace falta una idea simple para que la pizza de siempre se sienta completamente nueva".

La primera alternativa propone fusionar lo dulce con lo intenso mediante el uso de una pizza de jamón y muzzarella. El procedimiento consiste en saltear una cebolla (morada o común) cortada en pluma con un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de azúcar hasta caramelizarla. Estos ingredientes se distribuyen sobre la base junto a trozos de queso azul a gusto, llevándose al horno hasta lograr un gratinado dorado.

Para quienes buscan una opción más liviana y aromática, la segunda propuesta utiliza una pizza de muzzarella como base. En este caso, se deben saltear tomates cherry con aceite de oliva, sal y pimienta para volcarlos luego sobre la masa. Se añade una provoleta rallada y se hornea hasta que el queso se funda, finalizando la presentación con hojas de albahaca fresca.