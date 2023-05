¡Imágenes fuertes! Así quedó la boca de Luke Rockhold tras perder con Mike Perry en BKFC

El pasado sábado por la noche, Mike Perry tuvo una victoria alucinante en BKFC 41, el boxeo sin guantes. El expeleador de UFC le ganó a otra estrella de las MMA, Luke Rockhold, excampeón de la compañía que preside Dana White. En esta oportunidad, se midieron en un pleito a cinco rounds, con puños limpios. Sin embargo, todo terminó cuando una terrible lesión en la boca del pugilista de 38 años no le permitió continuar.

"Es una pena que tuviera que terminar de esa manera. Bueno, joder. ¿Qué puedo decir? Puede tachar nudillos desnudos de la lista. Es una mierda loca. Esos pequeños nudillos me atraparon, justo en los dos dientes delanteros. Tal vez una barba, tal vez una mejor boquilla. Fue una buena pelea. Es una pena que tuviera que acabar así. Hijo de puta Mike, bastardo duro. Felicitaciones. Gracias a mis patrocinadores. Gracias a la gente. No he terminado. Sin embargo, algunos guantes estarían bien", expuso Luke Rockhold en sus redes sociales.

Publicidad

"Luke Rockhold, algunos de sus dientes se rompieron", destacó también David Feldman en la conferencia de prensa posterior a la pelea de BKFC 41, el presidente de la compañía. "Así que por eso no pudo continuar. "Sus dientes se estropearon bastante bien. Qué gran comienzo para esa pelea. Gran pelea", cerró el mandatario. Sin dudas, una lesión dolorosa y que lo dejará fuera por un tiempo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El mensaje de Mike Perry

Luego de la victoria, el propio Mike Perry expuso: "¿Qué sigue para mí? Conor McGregor. También le gusta boxear. Podemos ir tirando manos. Me dio un cara a cara. ¿Qué tan genial fue eso? Eso es lo que pasa. Soy muy humilde, para ser honesto, porque he estado luchando durante mucho tiempo. He estado en algunos altibajos y algunas peleas difíciles. Algunas cosas no salieron como yo quería. Estos muchachos vienen aquí y pelean conmigo por lo que parecen ser mis mejores atributos. Tengo una barbilla, tengo algunas manos y esto es nudillo desnudo. A la gente no le gusta que la golpeen con eso. Así que quien quiera el humo, perro".

"La pelea tiene que tener sentido para ellos y el dinero que me están pagando. El dinero tiene que tener sentido para ellos y tener sentido para mí. Son como, '¿Quieres cinturones o quieres dinero?' Bueno, quiero alimentar a mi familia. Me di un cinturón y hombre, estoy poniendo más crédito, pon algo de respeto en mí y en el cinturón de boxeo desnudo 'Platinum', porque maldita sea, lo estoy haciendo aquí. Estoy en el aire porque esa fue mi última pelea bajo contrato. Estoy libre de todo el mundo, pero me encanta el boxeo a puño limpio", cerró Perry.