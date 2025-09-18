El estadio Monumental vivió una verdadera fiesta este miércoles en la previa del duelo entre River Plate y Palmeiras, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Más de 86.000 hinchas colmaron las tribunas y dieron un marco imponente al recibimiento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

La organización del espectáculo previo estuvo a cargo de la Subcomisión del Hincha, que distribuyó 44.000 pendorchos en los colores blanco y rojo. El despliegue incluyó 15.000 unidades en cada cabecera, 7.000 en las tribunas laterales y 200 tiras de tela para intensificar el efecto visual. Además, se desplegó una camiseta gigante con la inscripción “El más grande de la historia”, en homenaje a la final ganada ante Boca Juniors en Madrid.

Cuando el plantel millonario salió al campo de juego, el estadio se transformó en un show de bengalas, papelitos y bombas de estruendo que se escucharon a varios kilómetros. El aliento incesante bajaba desde las tribunas y generó un clima de presión y expectativa acorde a la instancia decisiva que atraviesa el club.

La hinchada de River convirtió la previa en un espectáculo propio, con un colorido y energía que reforzaron el sentido de pertenencia y la importancia del partido para el futuro inmediato del equipo en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el arranque del encuentro fue adverso para los locales. A los 5 minutos, Gustavo Gómez abrió el marcador para Palmeiras con un cabezazo tras un tiro de esquina. Luego, a los 40, Vitor Roque amplió la ventaja para los brasileños.

River Plate llegó a esta instancia tras eliminar a Libertad de Paraguay en octavos de final, mientras que Palmeiras avanzó luego de superar a Universitario de Perú. Ambos equipos tienen historia en la Libertadores: el conjunto paulista suma tres títulos (1999, 2020 y 2021), en tanto que River conquistó cuatro (1986, 1996, 2015 y 2018).

La revancha se disputará la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre San Pablo y Liga de Quito.